«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» не вошел в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм». Список номинантов объявили в Лос-Анджелесе, трансляция велась на официальном youtube-канале премии.

На награду претендуют «Боль и слава» (Испания), «Отверженные» (Франция), «Паразиты» (Южная Корея), «Страна мёда» (Северная Македония) и «Тело Христово» (Польша).

92-я церемония вручения «Оскаров» пройдет 10 февраля.

Ранее «Дылда» завоевала приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на Международном кинофестивале в Палм-Спрингсе в США.