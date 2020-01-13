Правительство выделит деньги на закупку незарегистрированных в России лекарств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении до 22 млн рублей на закупку незарегистрированных в стране иностранных лекарств для лечения детей.

Речь идет о восьми лекарственных формах ряда специальных препаратов, в их число входит и «Фризиум», пишет ТАСС.

Ранее в декабре Генпрокуратура РФ сообщила о перебоях с поставками лекарств в 42 регионах России.

Клобазам («Фризиум») — транквилизатор, оказывающий анксиолитическое, а также противосудорожное действие. Рекомендован как дополнительное средство при лечении эпилепсии. Он включен в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен, а его незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта уголовно наказуемы. В 2019 году при получении посылки с «Фризиумом», купленным через интернет за границей, на почте была задержана россиянка Елена Богомилова. В дальнейшем возбужденное против нее уголовное дело закрыли.