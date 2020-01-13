Парламент Абхазии принял отставку Рауля Хаджимбы и назначил вместо него и.о. президента

Парламент Абхазии принял отставку президента страны Рауля Хаджимбы. Вместе с ним пост покинет Аслан Барциц.

Решение одобрили 32 из 34 депутатов, пишет ТАСС. И.о. президента стал премьер-министр Валерий Бганба.

Напомним, что накануне Рауль Хаджимба сообщил об уходе в отставку. Его заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — сообщил он.

Ранее в стране вспыхнули протесты с требованием отставки Хаджимбы, однако сначала он отказался исполнять его. На фоне этого Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Они пройдут 22 марта.