«Однажды... в Голливуде» и «Джокер» стали лидерами по количеству номинаций на премию «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар». Трансляция велась на официальном youtube-канале премии.



Лидерами по количеству номинаций — 12 — стали фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» и «Джокер» Тодда Филлипса. Они представлены в таких категориях, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Тарантино и Филлипс), «Лучшая мужская роль» (Леонардо Ди Каприо и Хоакин Феникс), «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа» и т. д.

В 10 категориях представлены «Ирландец» Мартина Скорсезе и «1917» Сэма Мендеса.

92-я церемония вручения «Оскаров» пройдет 10 февраля.

Напомним, фильм Кантемира Балагова «Дылда» не вошел в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм». На награду претендуют «Боль и слава» (Испания), «Отверженные» (Франция), «Паразиты» (Южная Корея), «Страна меда» (Северная Македония) и «Тело Христово» (Польша).