Челны вошли в список самых благоустроенных моногородов России
Набережные Челны заняли четвертое место в рейтинге моногородов с наиболее благоприятной средой для жизни. Минстрой России дал муниципалитету 202 балла.
Тройку составили Трехгорный Челябинской области (210 баллов), Тутаев Ярославской области (205 баллов), Норильск Красноярского края (203 балла). Пятерку замкнул Кировск Мурманской области (202 балла), сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов.
Напомним, в октябре 2019 года Фонд развития моногородов России опроверг сообщения о планах резко сократить список таких населенных пунктов. При этом в фонде отнесли Набережные Челны к числу экономически устойчивых.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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