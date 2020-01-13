Минниханов вручил митрополиту Феофану медаль «100 лет образования ТАССР»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану.

Государственная награда вручена с формулировкой «за существенный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение духовного наследия». Митрополит Феофан в свою очередь отметил, что награда является свидетельством тесного взаимодействия в части межнационального и межконфессионального мира и согласия, сообщает пресс-служба главы РТ.

Напомним, что первым медаль получил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.