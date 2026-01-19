На выполнение национальных проектов в Татарстане было выделено 46 452,3 млн рублей

Больше всего средств выделили на развитие городской среды и поддержку семьи

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года на выполнение мероприятий в Татарстане было выделено 46 452,3 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составили 26 412,9 млн рублей.

Основные направления финансирования распределились следующим образом:

Инфраструктура для жизни: 15 120,7 млн рублей.

Семья: 14 772,7 млн рублей.

Молодежь и дети: 8 806,9 млн рублей.

Продолжительная и активная жизнь: 4 130,2 млн рублей.

Технологическое обеспечение продовольственной безопасности: 1 284,7 млн рублей.

Кадры: 1 196,4 млн рублей.

Экологическое благополучие: 606,0 млн рублей.

Туризм и гостеприимство: 339,5 млн рублей.

Эффективная и конкурентная экономика: 156,7 млн рублей.

Беспилотные авиационные системы: 25,5 млн рублей.

Экономика данных и цифровая трансформация государства: 13,0 млн рублей.

Ариана Ранцева