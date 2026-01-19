На выполнение национальных проектов в Татарстане было выделено 46 452,3 млн рублей
Больше всего средств выделили на развитие городской среды и поддержку семьи
По итогам 2025 года на выполнение мероприятий в Татарстане было выделено 46 452,3 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составили 26 412,9 млн рублей.
Основные направления финансирования распределились следующим образом:
- Инфраструктура для жизни: 15 120,7 млн рублей.
- Семья: 14 772,7 млн рублей.
- Молодежь и дети: 8 806,9 млн рублей.
- Продолжительная и активная жизнь: 4 130,2 млн рублей.
- Технологическое обеспечение продовольственной безопасности: 1 284,7 млн рублей.
- Кадры: 1 196,4 млн рублей.
- Экологическое благополучие: 606,0 млн рублей.
- Туризм и гостеприимство: 339,5 млн рублей.
- Эффективная и конкурентная экономика: 156,7 млн рублей.
- Беспилотные авиационные системы: 25,5 млн рублей.
- Экономика данных и цифровая трансформация государства: 13,0 млн рублей.
