На выполнение национальных проектов в Татарстане было выделено 46 452,3 млн рублей

09:48, 19.01.2026

Больше всего средств выделили на развитие городской среды и поддержку семьи

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года на выполнение мероприятий в Татарстане было выделено 46 452,3 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составили 26 412,9 млн рублей.

Основные направления финансирования распределились следующим образом:

  • Инфраструктура для жизни: 15 120,7 млн рублей.
  • Семья: 14 772,7 млн рублей.
  • Молодежь и дети: 8 806,9 млн рублей.
  • Продолжительная и активная жизнь: 4 130,2 млн рублей.
  • Технологическое обеспечение продовольственной безопасности: 1 284,7 млн рублей.
  • Кадры: 1 196,4 млн рублей.
  • Экологическое благополучие: 606,0 млн рублей.
  • Туризм и гостеприимство: 339,5 млн рублей.
  • Эффективная и конкурентная экономика: 156,7 млн рублей.
  • Беспилотные авиационные системы: 25,5 млн рублей.
  • Экономика данных и цифровая трансформация государства: 13,0 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что более трех тысяч казанцев приняли участие в новогодних спортивных мероприятиях.

Ариана Ранцева

