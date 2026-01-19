В Нижнекамске назначили нового замруководителя исполкома

Новый заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамска назначена Ольга Чернышева

Новый заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамска назначена Ольга Чернышева. Решение было объявлено главой Нижнекамского района Радмиром Беляевым в рамках делового понедельника. Основная сфера ответственности Чернышевой — экологическое направление деятельности города.

Чернышева ранее руководила отделом охраны окружающей среды и охраны труда. Теперь ее обязанности расширятся, включив контроль над зелеными зонами, парковыми территориями, озеленением и состоянием городской флоры. Это решение подчеркивает важность экологической составляющей в развитии региона.

Чернышева имеет значительный опыт работы в органах власти. Она начала свою карьеру в 2001 году в аппарате главы администрации города и района. После продолжительного периода службы перешла в управление Министерства торговли Республики Татарстан по Нижнекамскому району. Позже заняла должность начальника отдела охраны окружающей среды, а впоследствии была переведена на пост начальника объединенного отдела охраны труда и окружающей среды.

Ранее «Реальное время» писало, что в Нижнекамске создадут продюсерский центр для творческой молодежи.

Ариана Ранцева