В Нижнекамске назначили нового замруководителя исполкома

09:11, 19.01.2026

Новый заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамска назначена Ольга Чернышева

Фото: Скриншот "делового понедельника" Нижнекамск. Официальное сообщество ВК

Новый заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамска назначена Ольга Чернышева. Решение было объявлено главой Нижнекамского района Радмиром Беляевым в рамках делового понедельника. Основная сфера ответственности Чернышевой — экологическое направление деятельности города.

Чернышева ранее руководила отделом охраны окружающей среды и охраны труда. Теперь ее обязанности расширятся, включив контроль над зелеными зонами, парковыми территориями, озеленением и состоянием городской флоры. Это решение подчеркивает важность экологической составляющей в развитии региона.

Чернышева имеет значительный опыт работы в органах власти. Она начала свою карьеру в 2001 году в аппарате главы администрации города и района. После продолжительного периода службы перешла в управление Министерства торговли Республики Татарстан по Нижнекамскому району. Позже заняла должность начальника отдела охраны окружающей среды, а впоследствии была переведена на пост начальника объединенного отдела охраны труда и окружающей среды.

Ариана Ранцева

