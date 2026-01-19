Правительство Татарстана официально утвердило даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама
Верующие отметят Ураза-байрам 20 марта, а Курбан-байрам — 27 мая
Правительство Татарстана официально утвердило даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама, указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
Так, праздник окончания поста Рамадан — Ураза-байрам — состоится 20 марта, а День жертвоприношения — Курбан-байрам — будет отмечаться 27 мая.
Эти события традиционно сопровождаются молитвенными мероприятиями, благотворительностью и общими праздниками среди верующих мусульман.
