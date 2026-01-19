Новости общества

16:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство Татарстана официально утвердило даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама

10:01, 19.01.2026

Верующие отметят Ураза-байрам 20 марта, а Курбан-байрам — 27 мая

Правительство Татарстана официально утвердило даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама
Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана официально утвердило даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама, указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Так, праздник окончания поста Рамадан — Ураза-байрам — состоится 20 марта, а День жертвоприношения — Курбан-байрам — будет отмечаться 27 мая.

Эти события традиционно сопровождаются молитвенными мероприятиями, благотворительностью и общими праздниками среди верующих мусульман.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем