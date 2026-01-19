Новости общества

09:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан занял 38-е место по преступности среди регионов

08:42, 19.01.2026

В республике зафиксировано всего 117,9 преступления на каждые 10 тысяч населения

Татарстан занял 38-е место по преступности среди регионов
Фото: Артем Дергунов

Татарстан занимает 38-ю позицию среди субъектов России с наименьшим уровнем преступности. Этот показатель рассчитывается исходя из количества зарегистрированных правонарушений на каждые десять тысяч жителей региона, согласно исследованию РИА «Новости».

В республике зафиксировано всего 117,9 преступления на каждые 10 тысяч населения.

Первые места занимают Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан соответственно, демонстрируя наиболее низкий уровень преступности в стране.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в топ-5 рейтинга регионов РФ, заняв четвертое место.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем