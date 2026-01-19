Татарстан занял 38-е место по преступности среди регионов
В республике зафиксировано всего 117,9 преступления на каждые 10 тысяч населения
Татарстан занимает 38-ю позицию среди субъектов России с наименьшим уровнем преступности. Этот показатель рассчитывается исходя из количества зарегистрированных правонарушений на каждые десять тысяч жителей региона, согласно исследованию РИА «Новости».
Первые места занимают Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан соответственно, демонстрируя наиболее низкий уровень преступности в стране.
Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в топ-5 рейтинга регионов РФ, заняв четвертое место.
