Татарстан занял 38-е место по преступности среди регионов

В республике зафиксировано всего 117,9 преступления на каждые 10 тысяч населения

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занимает 38-ю позицию среди субъектов России с наименьшим уровнем преступности. Этот показатель рассчитывается исходя из количества зарегистрированных правонарушений на каждые десять тысяч жителей региона, согласно исследованию РИА «Новости».

В республике зафиксировано всего 117,9 преступления на каждые 10 тысяч населения.

Первые места занимают Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан соответственно, демонстрируя наиболее низкий уровень преступности в стране.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в топ-5 рейтинга регионов РФ, заняв четвертое место.



Ариана Ранцева