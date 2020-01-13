«Зима в парках-2020» собрала в Казани 450 тысяч человек

Дирекция парков и скверов отчиталась за проведенные мероприятия в период с 14 декабря по 14 января. Всего в 18 общественных пространствах состоялось 145 мероприятий программы «Зима в парках -2020». Об этом заявили на “Деловом понедельнике”.

Всего в новогодние каникулы парки и скверы Казани посетило 450 тысяч человек. Больше всего люди посещали развлекательную площадку главной городской елки у Центра семьи «Казан».

Новый год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» встретили 50 тысяч человек. На территории общественных пространств праздник встречают уже третий год.

Среди новинок в парках были задействованы передвижная сцена «Студия зима», снежный лабиринт Горкинско-Ометьевском лесу, на создание которого ушло 15 тысяч кубов снега. Больше всего интерес жителей вызвал парад колокольчиков на улице Баумана, концерты группы «Меджикул» и певицы Тоси Чайкиной, молодых татарских исполнителей, театральные представления, ретро-карнавал в парке «Крылья Советов» и фестиваль самодельных саней «Сани Казани» в парке Горького, передает корреспондент «Реального времени».

“Реальное время” регулярно публикует афишу мероприятий. Расписание самых интересных семейных событий 13—19 января можно посмотреть по ссылке.