К крестному ходу в Казани присоединились порядка 7 тыс. человек

После шествия образ Казанской иконы Божией Матери торжественно внесли в возрожденный храм Николы Тульского

Фото: Динар Фатыхов

В Казани к крестному ходу в честь явления Казанской иконы Божией Матери присоединились порядка 7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ход начался в 7:30 утра у стен Благовещенского собора. Маршрут пролегал до Богородицкого монастыря вокруг Казанского кремля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В монастыре образ Казанской иконы Божией Матери торжественно внесли в возрожденный храм Николы Тульского. Его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем в храме началась первая в его новейшей истории Божественная литургия.

В честь праздника в детском парке «Елмай» состоится концерт. Для казанцев выступят Вика Цыганова с группой «Покров» и ансамбль русской песни Элеоноры Калашниковой. Начало запланировано на 18:00.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси прибыл в Казань вчера. В ходе визита он ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в Петропавловском соборе.



Галия Гарифуллина