«Сбоев нет»: исполком Казани заявил о снижении ажиотажа на АЗС

Ранее автобусы чуть не остались без дизеля — поставщики «не смогли исполнять обязательства» из-за скачка цен

Фото: Реальное время

Власти Казани заявили о том, что ажиотаж на городских АЗС снижается, а для общественного транспорта выделили целую заправку. Тем временем автомобилисты осваивают механизм постоплаты парковок, а власти — заканчивают работы по борьбе с аварийностью на дорогах. Подробнее — в материале «Реального времени».



Общественный транспорт стоял в очередях на АЗС

Ажиотаж на АЗС в Казани снижается, заявил сегодня замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

— Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время сможем вернуться к обычному режиму работы, — добавил он.

Ранее автобусы, работающие на дизеле, столкнулись с проблемами длительного стояния в очередях. Из-за резкого скачка цен на топливо поставщики «не смогли исполнять обязательства вовремя», и транспорт пришлось переориентировать для заправки на общие сети АЗС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для решения этой проблемы власти Казани обратились к руководству ГК ТАИФ. «Спасибо им, выделили нам отдельную заправку, на которой стали заправляться и автобусы, и техника всех горслужб, что позволило обеспечить их стабильную работу», — заявил спикер.

При этом 60% автобусов, который обслуживают маршруты городского общественного транспорта, работают на газомоторном топливе. Проблем с их заправкой не было, пояснил Шакиров.



— Службы муниципальных предприятий — такие же потребители бензина и дизельного топлива, как и другие автовладельцы. Наша задача в сложившихся условиях — обеспечить бесперебойную работу городского хозяйства, общественного транспорта, а также обеспечение продовольствием детских садов, учреждений здравоохранения, социальных учреждений, наших пришкольных и загородных лагерей, где отдыхают дети. Никаких сбоев на сегодняшний день нет, — заявил мэр города Ильсур Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, недавно в Татарстане создали штаб для контроля ситуации с топливом, который возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. Распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов. Штабу предстоит продолжить работу по проверке отсутствия топлива на отдельных АЗС и совместно с татарстанским УФАС контролировать необоснованное повышение розничных цен



На прошлой неделе Минниханов также поручил проверить ситуацию с поставками и работой АЗС.

— На АЗС уведомляют о запрете сливать бензин в канистры. Однако не все относятся к этому ответственно. В результате появляются километровые очереди и дефицит там, где его нет. Каждая канистра — это прямая причина того, что топлива не хватает другим. В этой связи жителям рекомендуется заправляться по потребности и не поддаваться панике, — заявили в пресс-службе раиса.

Ситуацией на топливном рынке воспользовались мошенники, предупредил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

— Сейчас у нас актуальна тема бензина. Уже пошли обращения, что через интернет и различные группы в Telegram размещаются объявления о том, что продают ГСМ (горюче-смазочные материалы, — прим. ред.), необходимо оплатить бензин с доставкой — канистра в подарок. Цена бензина — от 100 до 150 рублей, — сказал он.

Постоплатой парковок еженедельно пользуются порядка 9 тыс. человек

С 15 июня в Казани в тестовом режиме заработала функция постоплаты парковок — она позволяет вносить средства до конца текущих суток. Новый механизм ввели в связи с тем, что из-за ограничений интернета горожане не всегда могут вовремя оплатить стоянку. Произвести оплату можно через мобильное приложение «Госпарковки» или портал «Казанский паркинг».

За пять недель постоплатой воспользовались порядка 44,5 тыс. человек, рассказал Ильдар Шакиров. По его словам, первые дни показали, что услуга очень востребована. За первую неделю функцией воспользовались 6,8 тыс. автомобилистов. Во вторую был зафиксирован скачок на 44% — число пользователей выросло до 9,8 тыс. После число стабилизировалось на уровне 9 тыс. в неделю. В общем количестве переводов доля постоплаты составила 5,5%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Важно дальше оставаться гибкими, постоянно улучшать сервис. Следить за новинками у коллег в других городах, особенно в Москве. Они в авангарде всех преобразований в этом вопросе, — призвал Ильсур Метшин.



С казанцев взыскали 274 млн рублей за нарушения на платных парковках

За полгода с казанцев взыскали 274 млн рублей за нарушения на платных муниципальных парковках. Это на 12% больше, чем годом ранее, следовало из презентации, продемонстрированной на совещании. При этом возложено было 307 млн рублей штрафов (также +12% к 2025 году).

— Наиболее распространенными причинами штрафов по-прежнему остаются превышение бесплатного периода и межинтервальной оплаты, выбор неверной парковочной зоны, а также ошибки при вводе регистрационного знака транспортного средства. Мы ожидаем, что введение механизма постоплаты позволит существенно сократить число таких нарушений, — говорит начальник управления по организации деятельности административных комиссий Александр Земченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Скоро в Казани может появиться новая платная парковка около поликлиники №18 на 61 место. Стоимость стоянки составит 30 рублей в час. Общее количество парковочных мест в городе увеличится с 17 399 до 17 460.

Власти также усилили контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Безбилетникам за шесть месяцев назначили штрафы на 1,9 млн рублей. В прошлом году сумма была в 14 раз меньше — 135 тыс. рублей.

Работы по ликвидации аварийных мест в Казани выполнили на 96%

Работы по ликвидации аварийных мест в Казани выполнили на 96%, сообщил замглавы исполкома города Игорь Куляжев. По итогам 2025 года в столице Татарстана насчитывалось 66 участков аварийности.

— Из них на 59 участках мероприятия по ликвидации аварийной ситуации выполнены полностью. На пяти участках на ул. Габишева, Мира, Мамадышском тракте они будут завершены в рамках ремонта улично-дорожной сети, который сейчас ведется. На двух участках для установки светофорных объектов по ул. Фучика и Спартаковской готовится проектно-сметная документация. Общее выполнение — 96%, — констатировал спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее опасные участки — перекрестки Островского — Пушкина, Чуйкова — Бондаренко, Габишева — Кул Гали и Танковое кольцо. На улучшение транспортной ситуации из республиканского бюджета выделили 150 млн рублей.

Казанские светофоры оснащают звуковым сопровождением — оно появится на 33 перекрестках, пообещал Куляжев. Сейчас выполнение составляет 23%.

