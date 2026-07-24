Шестеро подростков скончались в ДТП в Татарстане, еще один — в больнице

Происшествие произошло в Зеленодольске, сообщает Госавтоинспекция республики

В Татарстане, в городе Зеленодольске, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались шесть подростков. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По предварительным данным, ДТП случилось на улице Волжской: водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением, автомобиль выехал с проезжей части и врезался в дерево.

Шестеро подростков 16, 17 и 18 лет, в том числе водитель, скончались на месте происшествия, еще один доставлен в Зеленодольскую ЦРБ.

На месте работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Зеленодольская городская прокуратура взяла ход следствия на свой контроль.

Напомним, в утренние часы 24 июля в Татарстане был объявлен режим ракетной опасности.

Зульфат Шафигуллин