Самые громкие нападения на учебные заведения в России: причины и последствия
Какие меры уже приняли и что предлагают сделать после ЧП в Нижнекамске
Накануне 13‑летний ученик нижнекамского лицея №37 напал на сотрудницу учреждения, нанес ей ножевые ранения и пострадал сам после использования сигнального устройства. Подростка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») — однако, по мнению юриста, законных оснований для привлечения к уголовной ответственности нападавшего нет. «Реальное время» вспоминает случаи вооруженных нападений в российских учебных заведениях. Последствия трагедий, принимаемые после них меры и пути решения — в материале «Реального времени».
Самые громкие нападения на учебные заведения в России: хронология
3 февраля 2014 года в школе №263 в московском районе Отрадное 15-летний Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, взял в заложники своих одноклассников, ранил учителя географии Андрея Кириллова, который позднее скончался. Затем школьник открыл стрельбу по приехавшим по вызову полицейским — сержант Владимир Крохин получил тяжелые ранения, прапорщик Сергей Бушуев скончался. В школу прибыл отец старшеклассника, который уговорил сына отпустить детей и сдаться.
Итог: 3 марта 2015 года Бутырский районный суд освободил стрелка от уголовной ответственности и направил на принудительное психиатрическое лечение.
11 февраля 2017 года в нижнекамской школе №1 14-летний ученик выстрелил в соседа по парте из пневматического пистолета. 17 февраля подросток скончался в больнице.
Итог: против стрелявшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, а против сотрудников школы — о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Приговоры неизвестны.
5 сентября 2017 года в школе №1 города Ивантеевка Московской области 15-летний старшеклассник Михаил Пивнев открыл стрельбу в классе и напал на учительницу с кухонным топориком. В результате возникшей паники трое учащихся выпрыгнули из окна, один из них получил перелом. У учительницы — открытая черепно-мозговая травма.
По некоторым данным, этот случай стал первым в истории России, когда нападение на учебное заведение совершил подражатель напавших в апреле 1999 года на старшую школу «Колумбайн»* Эрика Харриса и Дилана Клиболда.
Итог: школьника задержали, возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство». В феврале 2019 года суд приговорил подростка к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
15 января 2018 года 16-летние Лев Биджаков и Александр Буслидзе пришли в школу №127 Мотовилихинского района Перми и начали наносить ножевые ранения четвероклассникам и учительнице. Затем нападавшие ударили друг друга ножами, пытаясь покончить с собой. Один из нападавших состоял в сообществах, посвященных массовому убийству в школе «Колумбайн»*. Пострадали 15 человек.
Итог: в декабре того же года Биджакова приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. Буслидзе сначала признали невменяемым и направили на принудительное лечение, однако в апреле 2019 года, после повторной психиатрической экспертизы, признавшей его вменяемым, суд отправил его в колонию на 7 лет.
19 января 2018 года в школе №5 в поселке Сосновый Бор около Улан-Удэ в Бурятии 15-летний Антон Бичивин напал с топором на учеников и учительницу, а также попытался поджечь здание. В результате инцидента педагог и шесть детей получили ранения. Нападавшего задержали и госпитализировали, так как он предпринял попытку самоубийства.
Итог: Бичивина признали невменяемым. Двух его сообщников в декабре 2019 года осудили на 4 и 6 лет лишения свободы.
18 апреля 2018 года в школе №1 города Стерлитамака в Башкирии 17-летний Артем Тагиров ранил канцелярским ножом одноклассницу и учительницу информатики, после чего попытался устроить поджог. Одна из школьниц, спасаясь от нападения, выпрыгнула со второго этажа.
Итог: Тагирова признали невменяемым и направили на принудительное лечение. В 2021 году нападавшего перевели на амбулаторное лечение.
17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков заложил бомбу и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. В результате атаки пострадали 67 человек, погиб 21 человек, включая нападавшего. Предполагается, что он также был последователем «Колумбайна»*.
Итог: стрелок покончил с собой.
13 мая 2019 года в гимназии №7 в Казани 17-летний ученик 10-го класса Искандер Халфин взял в заложники педагогов и одноклассников, угрожая им кухонным ножом и пневматическим пистолетом. ЧП обошлось без жертв, одной из учительниц стало плохо с сердцем.
Итог: Халфина признали невменяемым и направили на принудительное лечение.
31 октября 2019 года в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа находившийся в состоянии опьянения мужчина поднялся на второй этаж здания, вошел в группу и зарезал шестилетнего ребенка.
Итог: в марте 2020 мужчину направили на принудительное лечение.
11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека получили ранения.
Итог: Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также штраф в 200 тыс. рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 22 млн рублей.
Также возбудили уголовное дело против директора казанской гимназии №175 Амины Валеевой, экс-руководителя фирмы «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера компании «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. Первоначально их обвиняли в тяжких преступлениях, женщину — в преступной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия в виде погибших и раненых учеников и сотрудников гимназии (ч. 3. ст. 293), мужчин — в оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших те же тяжкие последствия при расстреле гимназии (ч. 3 ст. 238 УК). Однако в этой редакции прокуроры Татарстана и России отказались утверждать обвинение, не усматривая прямой связи между действиями либо бездействием обвиняемых и результатами визита вооруженного выпускника в родную гимназию. После возврата материалов на дополнительное расследование обвинение тройке переквалифицировали на ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 238 УК РФ — оба состава отнесены к преступлениям небольшой тяжести, со сроком давности два года, который истек во вторую годовщину трагедии. А 11 июля 2023-го истекли и отведенные новой нормой УПК два месяца для направления дела в суд.
20 сентября 2021 года 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате убиты шесть человек, еще 23 оказались ранены. Еще более 30 человекам, согласно материалам дела, причинены «нравственные и физические страдания».
Итог: 8 декабря 2022 года Пермский краевой суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.
28 марта 2022 года в Красноярске 19-летняя Полина Дворкина проникла в детский сад №31 во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. Воспитатели, заметив под ее пальто ружье, попытались отнять его. На допросе она рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. По данным следствия, Дворкина пришла в детсад после ссоры с отцом, в ходе которой она застрелила его из ружья.
Итог: в январе 2023 года суд приговорил к 2 и 2,5 года колонии главу и сотрудницу охранного предприятия, отвечавшего за безопасность этого детского сада. В июле 2023 года Дворкину отправили в колонию на 17 лет с ограничением свободы на два года, а также назначили принудительные меры медицинского характера.
26 апреля 2022 года на детский сад «Рябинка» в рабочем поселке Вешкайма Ульяновской области напал мужчина. Он застрелил воспитательницу и двоих детей 2016 и 2018 годов рождения. Еще одна женщина была ранена.
Итог: нападавший покончил жизнь самоубийством.
26 сентября 2022 года в ижевскую школу №88 ворвался ее бывший ученик 34-летний Артем Казанцев и открыл стрельбу. Он убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел. Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Пострадали больше 20 человек.
Итог: нападавший покончил с собой.
7 декабря 2023 года в гимназии №5 Брянска 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро пострадали.
Итог: стрелявшая покончила с собой.
29 сентября 2025 года 18-летний отчисленный студент Архангельского техникума строительства и экономики Артемий Корюков напал с ножом на преподавателей и студентов, в результате пострадали три человека, включая преступника.
Итог: 21 января 2026 года Северный флотский военный суд приговорил нападавшего к 13 годам лишения свободы: два года он должен отбыть в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, говорится в сообщении.
16 декабря 2025 года в Успенской школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области 15-летний учащийся, вооруженный ножом и перцовым баллончиком, напал на людей в здании школы. В результате погиб 10-летний учащийся, гражданин Таджикистана.
Реакция на нападения: повышение возраста для приобретения оружия, запрет «Колумбайна»*, ГОСТ для школьных охранников
В 2018 году, после серии нападений подростков на учебные заведения, Росгвардия предложила повысить возраст выдачи разрешения на покупку оружия с 18 лет до 21 года. Идею продвинули после нападения Ильназа Галявиева на гимназию №175 в мае 2021-го. Через полтора месяца президент России Владимир Путин подписал закон, по которому приобрести охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны можно только с 21 года.
Также документом запрещается выдавать лицензию на оружие гражданам с двумя судимостями или одной за умышленный незаконный оборот оружия, за экстремизм, терроризм и его оправдание или за умышленное преступление с насилием против ребенка. Аннулирование документа грозит, если владелец не представит оружие в установленный для проверки срок. Другим законом предусматривается до 15 суток ареста за неуголовные нарушения в сфере оборота оружия.
В феврале 2022 года Верховный суд России признал террористическим и запретил в стране движение «Колумбайн»* — среди его последователей называли Ильназа Галявиева, Владислава Рослякова и Михаила Пивнева.
— В социальных сетях создаются тематические группы так называемого скулшутинга, осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств. Под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна»*, а также массированной пропаганды «скулшутинга» его участниками совершаются резонансные преступления, — обратили внимание в Генпрокуратуре и напомнили, что организация либо участие в деятельности террористической организации преследуются по закону. Нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
В конце 2024 года Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ по оказанию охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, которые вступили в силу 1 января 2025 года. Обновленный стандарт стал обязательным для государственных организаций, которые нанимают частные охранные предприятия с помощью государственных закупок.
В обычных условиях охранникам необходимо иметь наручники и резиновые палки. Кроме того, сотрудники ЧОПов должны иметь документы, подтверждающие прохождение дополнительной физической подготовки. При усиленной охране объектов охранники должны быть в бронежилетах, бронированных касках и со служебным оружием. Бронежилеты и каски нужно будет надевать при введении режима повышенной опасности.
Кроме того, в связи с нападениями были увеличены расходы на охрану школ и детсадов. Только в Казани на это потратили почти 1,5 млрд рублей. В школах и детсадах установили ограждения и пропускные системы, а также камеры видеонаблюдения.
После нападения на лицей в Нижнекамске глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила привлекать к охране школ не только сотрудников Росгвардии, но и участников СВО.
— Нам сказали, что [для защиты школ] нужны 120 тыс. сотрудников Росгвардии. Но не обязательно же, чтобы это были именно действующие сотрудники Росгвардии. У нас есть еще МВД, есть бойцы, ребята, которые возвращаются из зоны СВО. Ну почему бы их тогда не привлечь? Они будут вообще образом героя для подобных подростков, — заявила Останина RTVI.
Чтобы ситуация с нападениями изменилась, «нам нужна духовная деколонизация». «Почти уверен, что и нижнекамский нападавший тоже вдохновлялся каким-то западным идейным мусором, — заявил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Он признал, что в системе безопасности российских школ «есть что усовершенствовать». Однако ни росгвардейцы, ни металлоискатели, по словам депутата, не дают «надежных гарантий».
— Невозможно охранять все 40 тысяч российских школ как военные базы, — подчеркнул Афонин.
Справка
* Движение признано террористическим и запрещено на территории России.