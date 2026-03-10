В России за 2025 год ликвидировали 27 боевиков и разгромили 79 террористических ячеек

В 2025 году на территории России пресечена деятельность 79 террористических ячеек. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете».

В прошлом году были задержаны более 2,5 тыс. бандитов и их пособников. При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов.

Бортников также обратил внимание, что расширился круг лиц из числа граждан России и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против страны.

Кроме того, директор ФСБ отметил, что иностранные спецслужбы активно используют потенциал международных террористических организаций и криминалитета для поддержки своей подрывной деятельности.

Напомним, в 2025 году в Татарстане выявили 100 преступлений террористического и экстремистского характера, 67 из них переданы в суд.



Рената Валеева