В России за 2025 год ликвидировали 27 боевиков и разгромили 79 террористических ячеек
В прошлом году были задержаны более 2,5 тыс. бандитов и их пособников
В 2025 году на территории России пресечена деятельность 79 террористических ячеек. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете».
В прошлом году были задержаны более 2,5 тыс. бандитов и их пособников. При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов.
Бортников также обратил внимание, что расширился круг лиц из числа граждан России и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против страны.
Кроме того, директор ФСБ отметил, что иностранные спецслужбы активно используют потенциал международных террористических организаций и криминалитета для поддержки своей подрывной деятельности.
Напомним, в 2025 году в Татарстане выявили 100 преступлений террористического и экстремистского характера, 67 из них переданы в суд.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».