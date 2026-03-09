В ночь на 10 марта в Татарстане ожидаются морозы до -34 градусов

В Казани ночью температура опустится до -25 градусов

Фото: Артем Дергунов

Во вторник, 10 марта, в Татарстане ожидается резкое похолодание перед последующим потеплением. По данным метеорологов, в большинстве регионов республики температура воздуха опустится до -28 градусов, а в отдельных районах возможны еще более сильные морозы — от -29 до -34.

В Казани ночью температура опустится до -25 градусов, в отдельных местах возможны отметки до -28. К утру столбик термометра поднимется от -16 до -18, а днем ожидается до -10 градусов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Местами по республике пройдет небольшой снег, не исключена слабая метель, что в сочетании с низкими температурами может осложнить дорожные условия.

Рената Валеева