В Казани отремонтируют 11 км дорог в Вахитовском и Приволжском районах

Запланированы работы по ремонту тротуаров на улице Спартаковской и улице Шаляпина

Татарстан выделил 1,25 млрд рублей из своего бюджета на ремонт дорог в Казани. Работы пройдут в Приволжском и Вахитовском районах столицы республики и затронут 16 участков общей протяженностью более 11 км. Завершить ремонт планируется к 17 ноября 2026 года, указано в тендере на сайте госзакупок.

В рамках проекта будет проведен ремонт ряда ключевых городских артерий. В их числе — участок Большого Казанского кольца (от улицы Юлиуса Фучика до улицы Сафиуллина). Также в план работ вошел ремонт улицы Газовой (от Павлюхина до Качалова), улицы Профессора Камая и улицы Карбышева (от Второй Туринской до Профессора Камая).

Кроме того, будут отремонтированы: улица Карбышева (от Центральной до Комиссара Габишева), улица Владимира Кулагина, улица Лесгафта, улица Модельная, улица Павлюхина, улица Сары Садыковой. В рамках комплексного обновления городской инфраструктуры запланированы работы по ремонту тротуаров на улице Спартаковской и улице Шаляпина.

Также в перечень объектов вошли улица Сормская, улица Тульская, улица Нариманова и улица Щапова — участки, обеспечивающие подъезд к жилым кварталам, социальным учреждениям и торговым объектам.



Ранее стало известно, что в Казани отремонтируют участки в Московском и Кировском, Ново‑Савиновском и Авиастроительном районах. Общая сумма контрактов составляет 2,5 млрд рублей.

Рената Валеева