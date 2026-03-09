Сибирский тракт и улица Журналистов: в Казани обновят шесть дорожных участков

На тракте планируют отремонтировать полотно на протяжении более 4,5 км — это почти половина от общей протяженности ремонта

В Татарстане объявили тендер на ремонт почти 9 км дорог в Советском районе Казани. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок. Завершить работы подрядчик должен до 19 ноября текущего года, а финансирование будет обеспечено из бюджета республики.

В рамках проекта обновят шесть дорожных участков. Ключевым объектом станет Сибирский тракт: здесь планируется отремонтировать дорожное полотно на протяжении более 4,5 км — это почти половина от общей протяженности запланированного ремонта. Второй по масштабу участок — улица Журналистов (1,8 км), где работы пройдут на отрезке от улицы Халитова до Сибирского тракта.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, в план ремонта вошли:

Дорожный переулок (от проспекта Победы до улицы Новой Татарстан);

улица Карбышева;

проезд от улицы Современников до улицы Германа Одноценова;

улица Советская в жилом массиве Дербышки.

Рената Валеева