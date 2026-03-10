NYT: на обломках ракеты, ударившей по иранской школе, обнаружили маркировку США

Обнаруженные детали, по всей видимости, принадлежат крылатой ракете «Томагавк»

Фрагменты ракеты, поразившей начальную школу для девочек в иранском городе Минаб, имеют опознавательные знаки Вооруженных сил США. По предварительным данным, речь идет о крылатой ракете «Томагавк», пишет The New York Times.

В распоряжении газеты оказались результаты анализа обломков, найденных на месте трагедии в провинции Хормозган. Согласно выводам экспертов, маркировка на фрагментах соответствует классификации боеприпасов Минобороны США и их официальных поставщиков.



Авторы материала уточняют, что обнаруженные детали, по всей видимости, принадлежат крылатой ракете «Томагавк» американского производства, которая была выпущена в 2014 году или позже.

При этом издание делает оговорку: на данный момент до конца не ясно, при каких именно обстоятельствах и где были обнаружены данные фрагменты..

Напомним, начальная школа для девочек в Минабе подверглась ракетному удару 28 февраля. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором обвинил в атаке на образовательное учреждение само иранское руководство. Однако Иран настаивает на том, что удар был нанесен силами США и Израиля.

По данным представителя Министерства образования Ирана, жертвами авиаударов США и Израиля всего за два дня стали не менее 175 учителей и учеников иранских школ.

Рената Валеева