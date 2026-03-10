В Казани побит температурный рекорд 10 марта

Предыдущий абсолютный минимум был зафиксирован более века назад

Во вторник, 10 марта, в Казани обновлен температурный рекорд для этой даты, указали в Гидрометцентре Татарстана.

По данным авиаметеорологической станции гражданского назначения (АМСГ) «Казань‑Сокол», минимальная температура воздуха составила -30,5 градуса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предыдущий абсолютный минимум для 10 марта был зафиксирован более века назад — в 1908 году на метеорологической станции «Казань‑Университет». Тогда температура опустилась до -27,3 градуса, что на 3,2 градуса выше нынешнего показателя.

Напомним, среда, 11 марта, станет переходным днем к полноценной оттепели. Ночной снег к утру сменится мокрым снегом, а днем местами возможны осадки в виде дождя. Подробнее — в материале.



Рената Валеева