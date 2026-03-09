Daily Express: Песков предупредил о «конце света» из-за ситуации на Ближнем Востоке
Он охарактеризовал текущее обострение конфликта как состояние идеального шторма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал текущее обострение конфликта на Ближнем Востоке как состояние идеального шторма, которое ставит мир на грань глобальной катастрофы.
В интервью Daily Express официальный представитель Кремля допустил возможность «близкого конца света» на фоне прямого военного столкновения США и Израиля с Ираном.
В первый же день боевых действий погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вместе с членами семьи, секретарь Высшего совета нацбезопасности адмирал Али Шамхани и министр обороны Азиз Насирзаде. Тегеран ответил на агрессию серией ударов по американским военным базам, дислоцированным в ближневосточном регионе, и непосредственно по территории Израиля.
Ранее стало известно, что совет экспертов Ирана официально подтвердил избрание аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Исламской Республики.
