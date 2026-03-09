Новости общества

В Казани расчистят акваторию Куйбышевского водохранилища — на это выделят 2,3 млн рублей

18:21, 09.03.2026

Первый тендер предусматривает поставку запасных частей для самоходной установки, второй касается разработки и экспертизы декларации безопасности сооружения

Фото: Людмила Губаева

В Казани начнутся работы по расчистке акватории Куйбышевского водохранилища от водной растительности. Соответствующие тендеры появились на портале госзакупок.

Первый тендер предусматривает поставку запасных частей для многофункциональной самоходной установки Truxor DM5000 и Truxor T40. Сумма контракта составляет 1,5 млн рублей.

Второй тендер, сумма которого достигает 1,8 млн рублей, касается разработки и экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения — берегоукреплений Куйбышевского водохранилища в Алексеевском районе Татарстана.

Работы по второму тендеру профинансируют из федерального бюджета. Исполнители обязаны завершить все предусмотренные мероприятия до 30 ноября текущего года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Куйбышевское водохранилище, созданное в 1950‑х годах при строительстве Жигулевской ГЭС, является одним из крупнейших искусственных водоемов в Европе. Его акватория играет ключевую роль в водоснабжении, судоходстве, рыболовстве и рекреации для нескольких регионов Поволжья, включая Татарстан. Избыточное зарастание мелководных участков может снижать пропускную способность водоема, ухудшать качество воды и создавать препятствия для навигации.

Рената Валеева

Общество Татарстан

