Жителей Татарстана ждет резкая смена погоды от -34 до +5 градусов

Предстоящая ночь на 10 марта станет пиком похолодания

Татарстан на текущей неделе столкнется с трансформацией воздушных масс, которая приведет к перепаду температур. После прохождения тыловой части циклона, обеспечившей на востоке региона метели и порывистый ветер до 17 м/с, на территории республики временно установился антициклональный характер погоды.



Предстоящая ночь на 10 марта станет пиком похолодания: температуры воздуха составят -23..-28˚, а в отдельных районах возможно понижение до -34˚. Однако уже к утру вторника ожидается приближение теплого атмосферного фронта, который начнет процесс постепенного повышения температур до -15..-20˚.

Днем 10 марта воздух прогреется до -6..-11˚, хотя в восточной части республики все еще сохранится мороз до -16˚.

Среда, 11 марта, станет переходным днем к полноценной оттепели. Ночной снег к утру сменится мокрым снегом, а днем местами возможны осадки в виде дождя. При этом температурный фон продемонстрирует стремительный рост: если ночью в восточных районах еще возможны морозы до -19˚, то к утру показатели выровняются до -1..-6˚, а днем достигнут отметок от -2 до +3˚. Переход через нулевую отметку будет сопровождаться метелями и усилением ветра до 15 м/с.



К четвергу, 12 марта, потепление закрепится — дневные температуры составят 0..+4˚. Следствием такого температурного скачка станет сильная гололедица на дорогах.

По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, весенний тренд сохранится и в конце недели. В пятницу и субботу, 13 и 14 марта, существенных осадков не прогнозируется, при этом дневные температуры продолжат расти и составят от 0 до +5˚. Ночные показатели также стабилизируются в диапазоне 0..-3˚.

