«Колумбайн» в школе Перми: что известно о кошмаре с 12 ранеными десятилетками и учительницей

Подростки устроили драку на ножах и порезали четвероклассников, пытавшихся их разнять

Жуткая трагедия разыгралась сегодня утром в Перми, где в одну из школ ворвались вооруженные подростки. Парни устроили драку на ножах с обидчиком и серьезно покалечили учительницу младших классов, которая пыталась их разнять, а затем и ее учеников, заступившихся за нее. Всего пострадало не меньше 12 человек; педагог и один ребенок в критическом состоянии — им нанесли раны в области шеи. «Реальное время» приводит хронологию событий и комментарии экспертов.

На школу напали

Первые новости о 127-й школе в Перми напоминали криминальный триллер. Утром директор заведения сообщил о нападении двух мужчин в масках и с ножами на учеников. К месту выехали оперативные службы, оцепили территорию, развернули штаб МЧС. Также подъехали городские и областные власти.

Появились снимки с места ЧП, на них десятки скорых и пожарных машин. Выбегавшие из здания школы говорили, что ее коридоры залиты кровью. Очевидцы рассказали, как нескольких детей и взрослого увезли на «неотложках». Еще часть учеников с порезами убежали от нападавших в соседний торговый центр. Остальные были эвакуированы в соседнюю школу. В Минздраве Прикамья прокомментировали ситуацию с пострадавшими:

— В школу машины скорой помощи выехали незамедлительно и прибыли на место в течение 10 минут после вызова. На место выехали восемь бригад скорой помощи: две реанимационные, две педиатрические и четыре линейные врачебные. В школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и подросток 16 лет с ранениями шеи, в тяжелом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент пострадавшим уже проводятся операции. Часть детей убежали в рядом расположенный торговый центр, скорая провела осмотр на месте. Остальные пострадавшие уже осмотрены врачами, обнаружены незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу, — приводит слова медиков сайт 59.ru.

Появились снимки с места ЧП, на них скорые и пожарные машины. Фото zvzda.ru



Дерущихся на ножах разнимала учительница и четвероклашки

Позднее о нападении рассказали как о драке между учениками — это двое подростков: ученик старших классов той же школы и ее выпускник. Парни ворвались на занятия в одном из классов и утроили драку на ножах. Учительница попыталась их разнять, но сама получила серьезные ранения в шею. За нее заступились ученики младших классов и тоже пострадали. Педагога и одного из учеников в критическом состоянии госпитализировали и прооперировали.

— Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах взрослых парней… Два подростка в больнице, с ранениями разной степени тяжести. Тяжелее всего пока состояние учительницы… Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя, разберемся на месте. Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДН и ЗП? А охрана, в конце концов? Где это все??!!! У меня очень много вопросов. Вылетаю в Пермь. Сейчас важно, чтобы оказывалась вся необходимая помощь пострадавшим детям и семьям. На связи с главой региона, СК РФ, Минздравом РФ, уполномоченным по правам ребенка в регионе, — написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своих аккаунтах в соцсетях.

В Пермский край направили сотрудников центрального аппарата МВД России для проверки обстоятельств, выявления всех причастных и установления причин преступления. Представитель ведомства сообщила, что также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входит обеспечение пропускного режима и порядка в школе. Задержали нападавших сотрудники Росгвардии при помощи полиции.

После полудня стали известны имена 12 пострадавших в пермской школе. Фото ntv.ru

По следам «Колумбайна»

После полудня стали известны имена 12 пострадавших в пермской школе. В тяжелом состоянии в реанимации 47-летняя учительница Наталья Шагулина, получившая резаные раны шеи и груди, 10-летний мальчик Г. с резаными ранами шеи и грудной клетки, а также 16-летний А. с резаными ранами шеи. Еще один 16-летний подросток Л. с диагнозом «резаные раны шеи» в среднетяжелом состоянии. Также в состоянии средней тяжести еще восемь детей четвертого класса: десятилетний Л. (резаная рана височной области), 12-летний А. (резаная рана волосистой части головы), 11-летняя И. (резаные раны затылочной области, кистей), 11-летний Е. (резаная рана уха), 11-летний М. (закрытая черепно-мозговая травма, резаная рана волосистой части головы), 11-летний С. (резаные раны груди, шеи), десятилетний А. (резаная рана в височной области) и 11-летняя Л. (резаная рана шеи).

Сообщили и данные одного из напавших подростков — это Лев Биджаков. В прошлом году он окончил 9-й класс 127-й школы и поступил в пермский Политехнический колледж им. Н.Г. Славянова, в восьмом классе участвовал в олимпиаде по физике. Но некоторые говорят, что учился он плохо. Кроме того, в пермском ГУ МВД уточнили, что один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

СМИ выяснили, что Лев был подписан во «ВКонтакте» на несколько групп, связанных с «Колумбайном», посвященных истории массовой бойни в американской школе, где в 1999 году двое учеников застрелили 13 человек, а затем покончили жизнь самоубийством. В видеозаписях у мальчика есть фрагмент из фильма «Класс», сюжет которого посвящен той же тематике.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Лев был подписан во «ВКонтакте» на несколько групп, посвященных истории массовой бойни в американской школе в 1999 году. Фото ru.wikipedia.org

Групповые избиения, травля и социальное расслоение в школах

«Реальное время» попросило экспертов прокомментировать трагедию в пермской школе. Психологам из городского центра «Доверие» не привыкать к школьным конфликтам с телесными повреждениями детей. При организации работает муниципальная служба примирения, куда нередко обращаются за помощью директора казанских школ после групповых избиений или травли одних учеников другими. О той же услуге просят районные суды и полиция, разбирая преступления несовершеннолетних.

Лейсан Енькова руководитель муниципальной службы примирения психологического центра «Доверие» Вообще, наличие конфликтов в школьной среде — это естественный процесс. Другое дело, когда неразрешенные конфликты на ранних стадиях перетекают в более сложные, происходит эскалация на всех уровнях, и уже крайней точкой является подобного рода реакция. Очень важно научить детей конструктивному выходу из конфликтной ситуации, умению проговаривать проблемы. Важно наличие доверительного лица и создание атмосферы, чтобы ученик мог бы рассказать о происходящем школьному психологу или тому, кому доверяет. Учителя должны отслеживать изменения в поведении детей и своевременно на них реагировать, не замалчивать конфликты и не бояться их обсуждать. Но работать с этим нужно с привлечением профессионалов.

Павел Шмаков директор школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» Почему подобные вещи могут происходить? Раньше такого в России никогда не было. Это началось тогда, когда пошло социальное расслоение школ. Появились школы для «хороших» детей и для «плохих» детей. Дедовщина в армии — очень похожее явление: первогодки — плохие солдаты, а в школе, если ты троечник, ты плохой. И не только плохой ученик, а плохой человек. Его за это наказывали. А сейчас это приобрело массовый характер. Раньше это были отдельные ситуации, а сейчас целые школы, целые районы. Есть рейтинг ТОП-500 школ. Так вот, лучшие школы — это те, которые курирует лично Владимир Владимирович. Там все в порядке, дети могут ездить на курсы по подготовке к олимпиаде и т.д. Вторая школа — саранский лицей для одаренных детей, который обогнал все московские школы. Почему? В этом топе около 30 школ РТ и всего две из Мордовии: одна — на втором месте, вторая — где-то на 300-м. То есть все силы и деньги Саранска бросили на эту одну школу. Туда приглашают московских и питерских профессоров, дают бесплатное проживание и т.д. То есть существуют супершколы, где есть прямая поддержка первых лиц, эти 5% школ живут хорошо. Остальные школы для «плохих» детей — это школы, в которых текут крыши, где такие драки, как в Перми. Представьте, что это за места. Я недавно был в Перми, там есть отдельные хорошие районы, а есть скучные однотипные пятиэтажки, которые редко ремонтируют. Соответственно, представляете, кто и как там живет.