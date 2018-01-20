«Колумбайнеры» вместо «китов»: нападение в бурятской школе связывают с соцсетями

Вторая бойня за неделю: эксперты говорят о проблемах с охраной и невнимании родителей

В России произошло очередное нападение на школу, на этот раз в Бурятии. Старшеклассник ворвался в учебное заведение с топором и коктейлем Молотова, устроил пожар, покалечил учительницу и шестерых семиклассников. Несколько детей в тяжелом состоянии. О тревожной тенденции в среде школьников и проблемах с безопасностью учебных заведений подробнее — в материале «Реального времени».

«В мой класс кинули коктейль Молотова»

В течение одной недели произошло сразу несколько нападений в российских школах. В Перми, Челябинской области и в Бурятии.

Накануне утром девятиклассник школы №5 в поселке «Сосновый Бор» в 20 км от Улан-Удэ пришел в учебное заведение с топором и коктейлем Молотова. Пока неясно, как он вошел в здание, охраны на входе нет — только бабушки-вахтерши. В школе мальчик закинул бутылку с горючей смесью в один из классов, начался пожар, дети разбежались.

— Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали, и я бы договорил, меня бы просто не было сейчас. Это все в моем классе происходило. В мой класс кинули коктейль Молотова, — рассказал один из учеников из сгоревшего класса.

Следом нападавший бросился на семиклассников. Одного мальчика ударил топором в спину, девочке проломил голову, еще одной — отрубил палец. Учительница пыталась защитить детей, закрыла их собой, но сама пострадала, получив открытую рану головы.

Сначала поступала информация о нескольких нападавших. Очевидцы говорили как минимум о двух старшеклассниках. Но в полиции это опровергли — подросток действовал один.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность». Фото meduza.io



Правоохранительные органы выдвинули версию о взаимосвязи вооруженных нападений на школы в Перми, Челябинской области (напомним, 17 января в одном из поселков области один школьник ударил ножом другого) и Бурятии, которые произошли в течение одной недели. Предполагается, что связь могла осуществляться посредством соцсетей.

Детский омбудсмен: «Ужасающая тенденция»

Всего пострадали шесть детей и один педагог. Одиннадцатилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, сообщили в центре медицины катастроф в Бурятии.

— Одна девочка 11 лет находится в очень тяжелом состоянии, ее сейчас оперируют, черепно-мозговая травма. Еще одна девочка — там ампутация двух пальцев. Остальных обрабатывают в операционной. У всех рубленые и колотые раны, — цитирует «РИА Новости» слова медика.

Стали известны имена троих раненых детей и учителя — это Майя Б. 13 лет, Александра Б. 13 лет, Антон К. 13 лет и И. Л. Раменская, учитель русского языка и литературы, 41 год.

При задержании подросток попытался покончить с собой, выпрыгнув из окна. Сейчас он тоже находится в больнице с травмами. Сообщается, что это ученик девятого класса этой же школы 15-летний Антон Бичивин. В Бурятию срочно вылетели сотрудники Минобрнауки России и аппарата детского омбудсмена.

— Ужасающая тенденция. Меньше недели назад — трагедия в пермской школе, сейчас аналогичная ситуация в Бурятии, — прокомментировала новое нападение в школе уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.





«Ужасающая тенденция. Меньше недели назад — трагедия в пермской школе, сейчас аналогичная ситуация в Бурятии», — прокомментировала новое нападение в школе Анна Кузнецова. Фото progorod58.ru



По ее словам, после посещения Перми ее аппарат выработал целый комплекс рекомендуемых мер по профилактике и предотвращению подобных ситуаций: «Почему не были сделаны соответствующие выводы на местах, что послужило почвой для повторения ЧП — мы сейчас выясняем», — добавила она.

Глава Бурятии Алексей Цыденов из-за случившегося прервал свой визит в Монголию, по возвращению он посетил пострадавших детей в больнице. Кроме того, в Улан-Удэ вылетели петербургские микрохирурги, чтобы восстановить одной из девочек отрубленный палец.

«Чему мы научим учителей: как с топором или ножом в руках ученика сражаться?!»

«Реальное время» расспросило экспертов о причинах учащения нападений на российские школы. В разговоре с нашим корреспондентом первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин сообщил, что для усиления мер безопасности (организации дневной охраны), например, в казанских школах необходимо 192 млн рублей.

Призвал обратить внимание на опасную тенденцию и президент Татарстана, выступая на коллегии прокуратуры. Рустам Минниханов подчеркнул, что в случившемся есть недоработка и органов госвласти.

Рустам Минниханов президент Татарстана Все мы помним случаи побуждения детей и подростков к совершению самоубийств через социальные сети и интернет, вызвавшие широкий общественный резонанс в прошлом году.

Обеспечение безопасности молодежи является для нас приоритетом и требует прежде всего принятия комплекса упреждающих мер. Вот последние события, которые случились в Перми и Улан-Удэ. Конечно, это мы что-то недорабатываем. Важно совместно с уполномоченным по правам ребенка осуществлять координацию работы всех задействованных органов власти и организаций республики в реализации разработанного комплексного плана.

Ильсур Хадиуллин первый заместитель министра образования и науки РТ Мы эту проблему поднимаем. Однозначно сказать: «Да, мы ее решили», — я не могу, этот вопрос на повестке дня. Обеспечить безопасность — это наша главная задача. Есть проблемы, связанные с организацией нормальной хорошей полноценной охраны в учреждениях образования. Пока существуют разные варианты. Есть школы, где охрана обеспечивается за счет собственных средств, которые предусмотрены в смете образовательной организации. Есть школы, которые организуют дневную охрану за счет других источников — родительских средств, спонсорских. Подход должен быть единый, и как раз над этим вопросом мы работаем. Это комплекс проблем — и недостаточное воспитание, и обучение, и интернет, и СМИ. Потому что мы все должны воспитывать детей. У нас вечером должны быть хорошие передачи, направленные на воспитание детей. Не просто крик, шум, ор. Иногда вечером приходишь домой — и видишь по телевизору бесконечный негатив. Побольше позитива — рассказывать, показывать, чтобы дети были вовлечены в просмотр хороших передач. Конечно, чтобы дети не уходили в виртуальный мир, родители должны ими заниматься. Нам не нужна программа, чтобы отвлечь детей от виртуального мира — это невозможно. Если родитель приходит домой и занимается своими делами, ребенок у себя в комнате за компьютером или в телефоне — нет общения, каждый погружен в виртуальный мир. Вот, пожалуйста, результат — появление агрессии. Мы должны объединить усилия, чтобы вывести детей из виртуального мира, чтобы побольше было общения в семье, побольше ходили на спектакли, концерты, спортивные мероприятия, ходили на улицы, общались. Как раз к этому нужно вернуться. Миссия образования — обучение и воспитание, это целенаправленная работа с родителями и детьми, чтобы родители имели возможность общаться с детьми. К сожалению, то что происходит — результат погруженности в виртуальный мир.

Валентина Сочнева известный российский педагог, бывший директор физико-математической школы «Квант» Учителя совершенно правильно встали на защиту детей. А что теперь делать? Специально готовить педагогов к таким ситуациям бесполезно. Чему мы их научим: как с топором или ножом сражаться?! Надо просто защищать школу от возможного вторжения туда таких нападающих. Своих же школьников на входе, конечно, никто не проверяет. Но что же учителя? Неужели не чувствуют, что с этими детьми творится что-то ненормальное?! В первую очередь это проблема родителей и тех подростков, которые на такие «подвиги» готовы. Откуда это берется? Нормальные дети не будут же так себя вести. Бог его знает, как это предотвратить. Есть поговорка: собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Что-то у этих подростков было не так в семье, в школе. Надо как-то следить, вовремя почувствовать, что что-то не так.

Регина Хабирова педагог-психолог центра «Доверие» Конечно, между этими нападениями прослеживается взаимосвязь. Сейчас все доступно, все есть в интернете, дети смотрят. Обычные подростки со страхом реагируют на подобные сообщения, они боятся. Но дети разные, некоторые проявляют агрессию и жестокость. Возможно, побудительным мотивом здесь послужило общение в соцсетях. Сейчас ведь много групп, посвященных этой тематике. Помните, в свое время были группы смерти, «синие киты» и т. д.? Здесь то же самое. Видимо, дети действительно общаются в этих группах в соцсетях, потому что эти инциденты очень похожи и происходят в разных городах России. Поэтому родителям нужно присмотреться к своим детям, посмотреть, в каких группах они сидят, больше с ними общаться и налаживать контакт. Потому что такие подростки, как правило, чувствуют себя брошенными.