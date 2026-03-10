Новости общества

08:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане похолодает до -20 градусов

07:00, 10.03.2026

Также днем местами прогнозируется слабая метель

Сегодня в Татарстане похолодает до -20 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане утром похолодает до -15...-20 градусов, а днем — до -6..-11 градусов. В восточных районах температура местами опустится до -12..-16 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

Также днем местами прогнозируется небольшой снег, слабая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 6—11 м/с, но днем местами порывами до 14 м/с.

На дорогах гололедица.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также