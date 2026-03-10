Иран планирует ввести «пошлину за безопасность» для судов в Ормузском заливе

При этом КСИР предложили странам, выдворяющим послов Израиля и США, право на свободный проход через Ормузский пролив

Иран завершает работу над планом введения «пошлины за безопасность» в отношении нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих странам, союзным США, передает CNN со ссылкой на иранский источник.



Он подчеркивает стратегическое значение региона для мировой экономики, отмечая, что Ормузский пролив фактически «закрыт», а в руках Ирана находится «вентиль мировых цен на нефть». В контексте нестабильности цен на энергоносители Тегеран намерен использовать этот рычаг влияния. В заявлении также содержится отсылка к политике США: собеседник CNN отметил, что Иран «будет продолжать бороться, пока Трамп не объявит о поражении».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив.

Дополнительно ситуацию осложняет заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Через агентство ISNA военные распространили сообщение, в котором предложили странам, выдворяющим послов Израиля и США, право на свободный проход через Ормузский пролив. Согласно заявлению КСИР, любая арабская или европейская страна, которая примет такие дипломатические меры, на следующий же день получит возможность беспрепятственно использовать морской путь.



Рената Валеева