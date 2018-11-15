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Росгвардия предложила выдавать разрешение на оружие с 21 года

18:16, 15.11.2018
Росгвардия предложила выдавать разрешение на оружие с 21 года
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Росгвардия предложила повысить возраст выдачи разрешения на покупку оружия с 18 лет до 21 года.

«Мы настаиваем и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу увеличение с 18 лет до 21 года возраста» тех, кому будет разрешено приобретать огнестрельное оружие" — заявил замглавы ведомства Сергей Лебедев.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил, что законодательная инициатива не коснется спортсменов, рыболовов и егерей, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от Росгвардии представить предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия. Это было сделано после трагедии в Керчи 17 октября, когда студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек.

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