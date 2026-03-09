Штрафы, суды, увольнения: аналитики назвали главные тревоги россиян в 2026 году

«Аудитория перестала воспринимать новости как хронику событий — для нее они стали источником информации о потенциальных рисках для себя», — указал эксперт

Фото: Максим Платонов

Доля запросов, связанных с правом, выросла с 11,2% в 2025 году до 14,4% за начальный период 2026‑го. Особенно выделяются темы, связанные с судебными разбирательствами и санкциями: запросы по судам и искам составили 24,7%, по штрафам — 14,3%. Об этом сообщили в Pressfeed.

В финансовой сфере лидируют вопросы, касающиеся рисков долговой нагрузки. Так, темы кредитов и просрочек привлекли 269 запросов, заметно опередив вопросы инфляции (117) и налогов (107).

Интерес к вопросам работы и карьеры также смещается в сторону защиты прав. Аудиторию гораздо сильнее интересуют темы зарплат и компенсаций (127), увольнений и сокращений (83), чем истории карьерного роста. Отмечается и рост интереса к судебной практике по трудовым спорам — зафиксировано 15 запросов на эту тему.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В сфере недвижимости ключевой темой стала юридическая чистота сделок: она занимает 54,5% запросов в этой категории, отодвигая на второй план вопросы ипотеки и новостроек. Люди ищут не истории о выгодных вложениях, а практические инструкции по защите своих активов.



— Аудитория перестала воспринимать новости как хронику событий — для нее они стали источником информации о потенциальных рисках для себя и своих близких. Смещение фокуса с «Что произошло?» на «Чем это грозит мне?» свидетельствует о росте социальной тревожности и желании людей получить практические инструкции по защите своих прав и средств, — сообщил контент‑директор платформы Валерия Ферцер.



Рената Валеева