Путин и Трамп провели первые переговоры после начала военной операции против Ирана

Беседа состоялась по инициативе американской стороны

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовые телефонные переговоры, ставшие первым официальным контактом лидеров за последние два месяца. Об этом сказано на сайте Кремля.

Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Диалог стал первым известным обменом мнениями между главами государств с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана, стартовавшей в конце февраля. Основное внимание в ходе беседы было уделено поиску путей политико-дипломатического урегулирования иранского кризиса, в том числе с опорой на прямые контакты Москвы с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и лидерами стран Персидского залива.

По словам Ушакова, стороны провели «предметный и небесполезный» обмен мнениями, в рамках которого Трамп представил свою оценку текущего этапа американо-израильской операции.

Вторым блоком переговоров стало обсуждение украинского конфликта и перспектив его трехстороннего урегулирования. Российская сторона дала характеристику ситуации на линии боевого соприкосновения, отметив успешное продвижение ВС РФ как фактор, способный побудить Киев к переговорному процессу. В свою очередь Трамп выразил заинтересованность в скорейшем достижении режима прекращения огня и выходе на долгосрочные мирные соглашения.

Кроме того, лидеры обсудили положение дел в Венесуэле, рассматривая ситуацию в этой стране прежде всего в ракурсе ее влияния на мировой рынок нефти.

Напомним, Соединенные Штаты Америки нанесли новый ракетный удар по школе. На этот раз в иранском городе Хомейн. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее школа «Шаджаре Тайебе» попала под удар во время ракетной атаки США и Израиля 28 февраля. По данным иранской стороны, при ударе погиб 171 человек. Более 90 — пострадали. Разведка полагает, что причиной трагедии стали устаревшие данные разведки: район школы был ошибочно идентифицирован как часть иранского военного объекта.

Рената Валеева