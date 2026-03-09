Новости общества

Финляндия разместит подразделение системы управления НАТО в 300 км от Выборга

14:01, 09.03.2026

В штате нового органа будет около 60 сотрудников

Фото: скриншот из видео «Развевающийся флаг Финляндии / Waving Flag of Finland» с канала «Вкусные Завтраки»

В понедельник, 9 марта, оборонное ведомство Финляндии сообщило о планах создать подразделение системы управления НАТО в городе Риихимяки. Согласно планам, новый орган начнет работу в начале 2027 года.

Ключевая задача подразделения — обеспечение телекоммуникационных и информационных услуг для поддержки управления войсками и командными структурами альянса на территории Финляндии, а при необходимости — в масштабах всего НАТО. В штате нового органа будет около 60 сотрудников.

Marek Studzinski на Unsplash

В середине февраля уже стало известно, что в Рованиеми — столице Лапландии — будет создан передовой штаб сухопутных войск альянса. Помимо этого, Минобороны Финляндии инициировало обсуждение поправок к закону о ядерной энергии, которые могут разрешить транзит ядерного оружия.

Финляндия официально вступила в НАТО в апреле 2023 года.

Рената Валеева

Общество

