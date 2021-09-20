«Инцидент в Казани сыграл мне на руку»: что известно о стрельбе и стрелке в пермском вузе

Фото: podslushanoperm / VK

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве

Спустя четыре месяца после стрельбы в казанской гимназии №175 в Пермском крае произошел почти аналогичный случай — студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. По последним данным, погибли восемь человек и 24 пострадали, в том числе у 19 человек огнестрельные ранения — однако эта информация явно не окончательная, так как число пострадавших уточняется каждую минуту.

Известно, что из-за происходящего студенты выпрыгивали из окон.

Многие забаррикадировались в аудиториях, в том числе об этом сообщил один из преподавателей вуза.

По данным СМИ, стрелок произвел не менее 30 выстрелов. По изначальной информации, у нападавшего было при себе травматическое оружие, но РБК со ссылкой на источник сообщил, что оно огнестрельное — предположительно, это гладкоствольное ружье Huglu 12. По информации «РИА Новости», стрелявший получил оружие по закону.

Ответственность за нападение взял на себя студент вуза 18-летний Тимур Бекмансуров — СМИ смогли вычислить его по записке, опубликованной на странице «ВКонтакте», которая сейчас уже удалена. Телеграм-каналы вскоре после начала стрельбы сообщили о его ликвидации, однако, согласно официальным данным Следственного комитета, Бекмансуров жив, но ранен — при задержании он оказал сопротивление. СМИ передают, что стрелок находится в критическом состоянии. СК пока не раскрывает имя нападавшего, при этом его личность, как сообщается на сайте ведомства, установлена. Сейчас следствие собирает характеристику на него.

На данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц — аналогичное дело в мае было заведено на Ильназа Галявиева после стрельбы, которую он устроил в Казани.

В вуз выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил своего заместителя Николая Шишкина в Пермь для координации работы всех правоохранительных органов.

Согласно официальным данным Следственного комитета, Бекмансуров жив, но ранен — при задержании он оказал сопротивление. Фото sledcom.ru

После трагедии в Казани к пермскому стрелку приходили из Росгвардии

Инцидент неизбежно начали сравнивать с тем, что произошло в Казани 11 мая. В записке, которую, предположительно, оставил Тимур Бекмансуров (есть в распоряжении «Реального времени»), стрельба в Казани также упоминается, правда, касательно выдачи оружия:

— Через пару дней после покупки оружия отправил заявление на «госуслуги» для получения разрешения на хранение и ношение. Инцидент в Казани, можно сказать, сыграл мне на руку, в тот же день (11 мая, если верно помню) был звонок из Росгвардии, мне сообщили, что в связи с поступившим сверху приказом сегодня ко мне придут сотрудники для повторной проверки условий хранения оружия. Придя и заполнив все бумаги, они также сняли номера с оружия, благодаря чему мне не пришлось везти его в ЛРО. Разрешение мне выдали позже даты выдачи, указанной на лицензии, на ней указано 22 мая, хотя забрал я ее 27 мая, как раз после начала каникул в школах. Возможно, они решили подстраховаться на всякий случай.

Согласно все той же записке, парень начал готовиться к нападению на университет минимум полгода назад:

в марте он собрал достаточную сумму для покупки оружия и после того, как ему исполнилось 18 лет, начал процедуру получения лицензии. По словам стрелка, он подделал большинство тестов психиатров в диспансере, чтобы получить необходимую справку для покупки боевого оружия;

в апреле Бекмансуров проходит обучение по безопасному обращению с оружием, получает лицензию и покупает ружье;

в мае, когда произошла трагедия в Казани, получает разрешение на хранение и ношение оружия;

в июле проводит тренировки на стрельбище;

в августе покупает патроны.

Бекмансуров рассматривал несколько объектов, в которых можно устроить стрельбу: свою бывшую школу, торговые центры, больницы, призывной пункт, театры, вокзал. И выбрал университет почти случайно.

— Все эти объекты не подошли мне по расписанию, нужно было место, в котором наибольшая концентрация людей будет в понедельник, ближе к полудню, поэтому мне оставалось лишь ждать списки зачисленных в вузы, чтобы узнать, какое из учебных заведений подпишет себе приговор. К концу мая стал понимать, что мне все труднее себя контролировать. Решил меньше контактировать со своим кругом общения, с некоторыми людьми вовсе прекратил общение, так как казалось, что я могу причинить им вред. Университетом, допустившим самую серьезную ошибку в его истории, оказался ПГНИУ, года 4 назад, наверное, я был бы рад сюда поступить, но сейчас это уже не имеет значения. Я заприметил этот вуз еще во времена, когда ходил в него на курсы в 9-м классе, мне понравилось большое количество корпусов и, соответственно, студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место, чтобы умереть.

Одной из первых соболезнования в связи с трагедией принесла мэрия Казани и неизбежно упомянула аналогичную трагедию в городе. Фото: Максим Платонов

«Слишком свежа рана от событий, произошедших в казанской школе 11 мая»

Одной из первых соболезнования в связи с трагедией принесла мэрия Казани и неизбежно упомянула аналогичную трагедию в городе:

— Пермь, сердцем Казань с вами в эти минуты. Слишком свежа рана от событий, произошедших в казанской школе 11 мая. Это трагедия, с которой тяжело справиться и пережить и которая не проходит бесследно для всего города. Держитесь! Сил близким и родным погибших!

Соболезнования выразил и президент Татарстана Рустам Минниханов:

— Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Источники «Реального времени» не исключают усиления мер безопасности в образовательных учреждениях Казани. По их словам, это обычная практика после таких масштабных ЧП. Они же предрекли массовые проверки соблюдения пропускного режима в учебных учреждениях.

Теперь охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны граждане смогут приобрести с 21 года, а не с 18 лет. Фото: Максим Платонов

Стрелок купил оружие легально и до ужесточения законодательства

Напавший на Пермский университет студент легально приобрел оружие, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это произошло до ужесточения законодательства об обороте оружия, которое последовало после казанской трагедии.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие. Теперь охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны граждане смогут приобрести с 21 года, а не с 18 лет.

После был принят закон, ужесточающий правила прохождения медкомиссии для получения или подтверждения права владеть оружием. Согласно ему, появится список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия запрещена, его составит правительство. Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. В него должно входить исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование.

Дарья Пинегина