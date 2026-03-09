Смартфоны по новой цене: как конфликт на Ближнем Востоке ударит по кошелькам жителей Татарстана

Торговые сети держат цены, но рынок электроники в регионе нестабилен

Фото: Динар Фатыхов

На фоне геополитической напряженности в регионе Ближнего Востока рынок электроники Татарстана находится в состоянии неопределенности. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», рассказали о ситуации на рынке.

Прогнозируется подорожание до 30%

На российском рынке электроники наблюдается неоднозначная ситуация с ценами на импортную технику. Эксперты прогнозируют рост стоимости товаров в диапазоне от 15 до 30% в ближайшие два месяца, однако крупные ретейлеры пока сохраняют цены на прежнем уровне.

Основная причина подорожания связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Из-за проблем с судоходством в районе Ормузского пролива поставщики вынуждены искать альтернативные маршруты доставки через порты Омана.

Значительная часть поставок электроники в Россию осуществляется через Объединенные Арабские Эмираты, что делает рынок особенно чувствительным к изменениям в регионе, говорят эксперты. Российские импортеры уже начали сталкиваться с необходимостью перестройки логистических цепочек.

— Да, действительно, в краткосрочной перспективе сейчас рынок в каком-то смысле находится в подвешенном состоянии, потому что никто не знает, насколько долго все это продлится. Сейчас цены на устройства, которые уже в Москве, начали потихоньку расти. Просто потому что логистика нарушилась, и что будет с ближайшими поставками, никто не знает. Из-за этого у нас и такая ситуация. Дубай не единственный, но один из самых удобных, один из самых масштабных [хабов торговли техникой Apple], — заявил «Газете.Ru» техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).



Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Крупные сети сохраняют цены и не планируют повышать их

По данным участников рынка, ситуация складывается неоднозначно. Крупные торговые сети демонстрируют разную позицию. Так, пресс-служба МТС сообщила, что цены на продукцию Apple и других брендов в их розничной сети остались без изменений. Компания располагает достаточными товарными запасами для удовлетворения спроса в ближайшее время.

МегаФон также заявил о сохранении цен на гаджеты на уровне прошлого года и отсутствии планов по их повышению.

У предпринимателей iPhone уже подорожали в среднем на 10 тыс. рублей.

Однако представители мелкого и среднего бизнеса выражают более пессимистичные прогнозы. По словам анонимного предпринимателя, занимающегося продажей техники, цены уже выросли примерно на 10% с начала конфликта. В среднем каждый iPhone подорожал на 10 000 рублей. Эксперт прогнозирует дальнейшее повышение цен из-за возможного дефицита товара.

Наиболее уязвимыми к повышению цен могут оказаться продукция ведущих технологических компаний, включая технику Apple, Samsung, Sony, а также устройства Lenovo, HP и Dell. Кроме того, ожидается рост цен на автозапчасти для европейских марок и промышленное оборудование.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru