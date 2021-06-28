Путин подписал закон о повышении возраста для приобретения оружия с 18 до 21 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие. Теперь охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны граждане смогут приобрести с 21 года, а не с 18 лет.

Законом запрещается выдавать лицензию на оружие гражданам с двумя судимостями или одной за умышленный незаконный оборот оружия, за экстремизм, терроризм и его оправдание или за умышленное преступление с насилием против ребенка. Аннулирование документа грозит, если владелец не представит оружие в установленный для проверки срок.

В случае потери оружия или его похищения владельцы должны сообщить об этом. Хранить списанное оружие запрещается без уведомления об этом Росгвардии, которая получает право не только выдавать разрешения на него, но и проверять соответствующие медицинские заключения.

У пьяных, у пойманных за пьяную езду и у помещенных под административный арест оружие будут изымать на год.

Также Путин подписал закон, которым предусматривается до 15 суток ареста за неуголовные нарушения в сфере оборота оружия.

Совет Федерации одобрил этот закон 23 июня. Пакет поправок внес Госсовет Татарстана. Инициативу направили в Госдуму еще в 2018 году после трагедии в Керчи. После событий утра 11 мая в казанской гимназии №175 депутаты республики снова вернулись к вопросу об ужесточении оборота оружия.



Татьяна Демина