В Нарьян-Маре нетрезвый мужчина проник в детский сад и убил ребенка

В городе Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе мужчина во время тихого часа проник в детский сад и убил шестилетнего ребенка.

Полицейским удалось задержать преступника на месте преступления. Им оказался 36-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения, передает пресс-служба Следкома по Архангельской области и НАО.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.

Следствие будет просить суд о заключении задержанного под стражу.

Ранее в Саратове мужчина задушил 9-летнюю девочку. По его словам, она грубо ответила ему. Тело ребенка он спрятал в гаражах. Местные жители пытались устроить самосуд над обвиняемым.