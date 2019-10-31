В Нарьян-Маре нетрезвый мужчина проник в детский сад и убил ребенка
В городе Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе мужчина во время тихого часа проник в детский сад и убил шестилетнего ребенка.
Полицейским удалось задержать преступника на месте преступления. Им оказался 36-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения, передает пресс-служба Следкома по Архангельской области и НАО.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Кроме того, возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.
Следствие будет просить суд о заключении задержанного под стражу.
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