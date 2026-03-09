Эксперт объяснил, как действовать туристу в случае нападения в чужой стране

Также собеседник рассказал, в каком случае на историю с нападением лучше закрыть глаза

Фото: Максим Платонов

Если вдруг в чужой стране на человека напали, то следует идти в полицию и составить заявление. Даже если вы не знаете язык, вам в течении определенного времени обязаны предоставить переводчика и связать с консульством. При его отсутствии — звоните на горячую линию МИД России, рассказал инструктор. Об этом «Реальному времени» сообщил инструктор по выживанию Александр Алешкин.

— Однако если во время нападения большого урона вы не понесли, то лучше на эту историю закрыть глаза, поскольку на решение этой проблемы в другой стране вы можете потратить много времени и нервов, — советовал собеседник издания.

Никита Егоров