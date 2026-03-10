В России с 2026 года введут новый ГОСТ на хурму

Ранее в стране уже действовал стандарт на этот фрукт, но его расширят до межгосударственного уровня

С 1 ноября 2026 года в России начнет действовать новый стандарт на свежую хурму. Об этом сообщает Росстандарт.

Ранее в стране уже действовал стандарт на этот фрукт, но его обновят и расширят до межгосударственного уровня.

Согласно новому ГОСТу, свежую хурму будут подразделять на три товарных сорта: высший, первый и второй. Плоды должны быть целыми, чистыми, твердыми, с срезанными плодоножками и неповрежденными чашелистиками. Форма и окраска должны соответствовать конкретному помологическому сорту. Хурма должна быть однородной степени зрелости, с мякотью от плотной до желеобразной и тонкой кожицей.

Цвет плодов может варьироваться от желтого до оранжевого или коричнево‑оранжевого. Вкус должен быть характерным для сорта.

Для разных сортов предусмотрены свои допуски на дефекты. Хурма высшего сорта может иметь незначительные дефекты поверхности, не влияющие на качество и товарный вид: например, небольшие дефекты формы или окраски из‑за воздействия солнечных лучей (не более 1/8 площади поверхности плода), легкую побитость (до 2 кв. см) или незначительное побурение мякоти (не более 1/3 площади поперечного сечения плода).

Хурма второго сорта допускает больше отклонений: легкие вмятины (до 3 кв. см в совокупности), незначительную утрату упругости, дефекты формы, кожицы и окраски (не более 1/4 поверхности плода), легкую побитость (до 3 кв. см), а также побурение мякоти — но не более половины площади поперечного сечения плода.

Размер плодов тоже регламентирован: диаметр по наибольшему поперечному сечению для высшего и первого сорта должен составлять не менее 60 мм, для второго сорта — не менее 40 мм.

ГОСТ содержит и рекомендации по хранению. Свежую хурму советуют держать не более двух суток в крытых помещениях при температуре окружающей среды. В охлаждаемых складских помещениях или холодильных камерах срок хранения увеличивается до недели — при температуре от 0,5 до 1,5 градусов и относительной влажности воздуха от 85 до 90%.



Ранее Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на производство белого хлеба из пшеничной муки, который вступит в силу в России с 1 апреля 2026 года. Хлеб можно будет производить подовым или формовым методом — как цельными изделиями (в т.ч. нарезным), так и их частями.

Рената Валеева