Спрос на дизайнеров интерьеров в Татарстане вырос на 5% в преддверии весеннего сезона

Спрос на дизайн санузлов увеличился в 7,6 раза

Фото: Мария Зверева

За первые полтора месяца 2026 года спрос на специалистов в сфере дизайна и проектирования интерьеров в регионе вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Услуг».

В целом по России спрос на исполнителей в сфере архитектуры и дизайна увеличился на 8%. При этом среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило 63,6 тыс. рублей в месяц.

Аналитики отмечают, что пользователи стали детальнее подходить к планированию пространства — заметно вырос интерес к проектированию отдельных зон жилья. Спрос на дизайн санузлов увеличился в 7,6 раза. Проекты гостиных стали востребованнее более чем в 4 раза. Также наблюдается динамика по другим помещениям: спрос на дизайн детских комнат, кухонь и спален вырос примерно в 2,7 раза, а коридоров — вдвое.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Изменения коснулись и спектра запрашиваемых услуг. Заказчики втрое чаще обращаются за консультацией строителей. Кроме того, фиксируется рост спроса на:

проверку работ на соответствие проекту (+81%);

подбор отделочных материалов (+47%);

подготовку планировочных решений (+24%);

2D‑визуализацию (+16 %) и 3D‑визуализацию (+13%);

подбор мебели (+7%).

— Мы видим рост спроса на ремонтные работы и дизайн‑проекты, включая решения для домашних офисов. Это отражает запрос на функциональные и продуманные пространства в условиях популярности удаленного и гибридного форматов занятости. Почти на треть вырос интерес к подготовке рабочей документации и контролю реализации — это подтверждает, что клиенты стремятся заранее фиксировать требования и управлять качеством исполнения проектов, — рассказала Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

В Казани квартиры, сдаваемые в аренду, чаще имеют более качественную отделку, чем те, что выставлены на продажу. Арендаторы ищут готовое жилье, в которое можно сразу заехать, тогда как покупатели нередко готовы делать ремонт под себя, поэтому качество отделки при продаже не столь критично.

Рената Валеева