В Татарстан прибыл «Поезд Победы»

Передвижной музей пробудет в Казани три дня — до 10 марта

Фото: Динар Фатыхов

В столицу Татарстана прибыл «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе и посвященная событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Передвижной музей пробудет в Казани три дня — с 8 по 10 марта, после чего отправится в Набережные Челны, где будет доступен для посещения с 11 по 14 марта.

Проект, запущенный в 2020 году в рамках празднования 75-летия Победы, за пять лет работы посетили более 1,5 млн человек в России, Беларуси и Абхазии. Только в текущем году состав уже успел побывать в 26 городах страны, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль.

Экспозиция музея включает 10 тематических вагонов, каждый из которых отражает отдельный этап истории 1941–1945 годов: от мирного времени и обороны Брестской крепости до жизни в концлагерях и триумфального возвращения солдат домой 9 мая.

Рената Валеева