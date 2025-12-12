КАМАЗ объявил о старте предпродаж электромобиля «Атом»

Предпродажа первой партии стала доступна для сотрудников предприятия

В пятницу, 12 декабря, в рамках заседания совета директоров ПАО «КАМАЗ» стартовал специальный проект предпродаж первой партии российских электромобилей «Атом» для сотрудников компании. Об этом сообщила пресс‑служба концерна.

По данным госкорпорации «Ростех», условия участия в программе максимально упрощены: сотруднику КАМАЗа достаточно внести депозит в размере 250 тысяч рублей. В комплект с автомобилем входят:

доступ к будущим платным подпискам и сервисам;

памятный ключ особого выпуска;

комплексная сервисная программа «Забота»;

пакет заряда на 3 000 кВт.

История проекта движется поступательно. В конце сентября электромобиль прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что открыло дорогу к его эксплуатации и коммерческим продажам. Согласно ОТТС, «Атом» будет выпускаться в двух версиях — с тремя и четырьмя креслами, включая водительское.

Важный этап был пройден в конце ноября: компания «Кама» собрала первый образец «Атома» на конвейере московского автомобильного завода «Москвич». Проект реализует АО «Кама», которое еще в начале июля 2025 года заявило о планируемом уровне локализации производства на старте — 65—70%. Серийное производство изначально намечалось на вторую половину 2025 года.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов выразил надежду, что массовое производство и выход «Атома» на рынок состоятся в 2026 году. Позднее министр уточнил, что в 2026 году объем выпуска электромобиля планируется на уровне 5—6 тысяч машин.

В августе на Международном евразийском форуме «Такси» в Москве была представлена такси-версия электромобиля. Директор по продажам «Атома» Максим Бардин сообщал, что количество предзаказов на основной электрокар превысило 105 тысяч.



Рената Валеева