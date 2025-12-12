Ермак мог участвовать в ввозе отработанного ядерного топлива на Украину через другие страны
Отмечается, что маршруты транспортировки проходят через Польшу и Румынию
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев выразил обеспокоенность действиями украинской стороны относительно ввоза на территорию Украины отработанного ядерного топлива. Информация об этом прозвучала на брифинге Минобороны.
По словам генерала, бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак осуществлял координацию организационных, финансовых и логистических процессов доставки отработанного топлива на Украину без уведомления (МАГАТЭ). Отмечается, что маршруты транспортировки проходят через Польшу и Румынию, создавая угрозу возникновения ситуации, связанной с созданием так называемого устройства «грязной бомбы», которую могут применить якобы под прикрытием другого государства.
