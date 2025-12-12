Нулевые экспортные пошлины на зерно сохранят в России до 23 декабря
Аналогичный подход применен к пошлинам на экспорт ячменя и кукурузы
Минсельхоз РФ сообщил, что ставка экспортной пошлины на пшеницу с 17 декабря останется нулевой — как и неделей ранее. Такое решение будет действовать до 23 декабря включительно.
Аналогичный подход применен к пошлинам на экспорт ячменя и кукурузы: они также сохранятся на нулевом уровне. Этот показатель остается неизменным уже продолжительное время.
Расчет ставок проводился на основе индикативных цен, зафиксированных на Московской бирже:
- для пшеницы — 227,1 за тонну (неделей ранее — 226,1);
- для ячменя — 218,2 за тонну (предыдущая отметка — 213,6);
- для кукурузы — 205,5 за тонну (ранее — 208,5).
Механизм зернового демпфера, действующий в России с 2 июня 2021 года, предусматривает плавающие экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень. Суть системы в том, что 70% от разницы между базовой и индикативной ценами направляется в виде пошлин, а полученные средства возвращаются в отрасль через субсидирование сельхозпроизводителей.
На текущий момент базовые цены установлены на следующем уровне:
- пшеница — 18 000 рублей за тонну;
- ячмень и кукуруза — 17 875 рублей за тонну.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».