Булат Сунгатуллин: «По окончании спортивной карьеры гимнасты уезжают работать в Цирк дю Солей»

Интервью с футболистом и четырехкратным чемпионом России по художественной гимнастике

Булат Сунгатуллин перед упражнением с гимнастической палкой . Фото: предоставлено Булатом Сунгатуллиным

Казанец Булат Сунгатуллин ушел из профессионального спорта, успев стать четырехкратным чемпионом страны и первым чемпионом в абсолютном зачете. Речь идет о мужской художественной гимнастике. Ранее «Реальное время» поговорило с Булатом как с действующим футболистом-любителем. А сегодня — завершение разговора, полностью посвященное мужской художественной гимнастике.

«В 2015 году мне позвонили из школы гимнастики с вопросом: не хочу ли я возобновить занятия»

— Булат, в каком году и в каком возрасте ты пришел в мужскую художественную гимнастику?

— В 2006 году в России возобновилось развитие мужской художественной гимнастики, и год спустя я пришел в первую набранную группу мальчиков, в том числе потому, что мама работала в школе гимнастики «Приволжанка», и она меня отдала в спорт для общефизического развития. Тогда подобных групп по стране было очень немного, а потому мы часто и много где выступали, например на фестивалях Алины Кабаевой, проводившихся в Москве. Но к 2013 году развитие мужской художественной гимнастики притормозилось, что совпало с юношескими метаниями моих сотоварищей. В результате люди либо уходили в другие спортивные дисциплины: в футбол, академическую греблю, либо вообще бросали спорт. Группа из 20 человек развалилась в одночасье.

Что касается меня, то я поиграл в футбол, пока в 2015 году мне не позвонили из школы гимнастики «Приволжанка» с вопросом, не хочу ли я возобновить занятия художественной гимнастикой, которая переживает свое возрождение. Я отказался. Затем на меня вышли из школы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой, которая вела свою работу на базе Центра гимнастики, и уже на ее базе решили развивать мужскую художественную гимнастику. Я вынужден ее так называть, хотя у нас есть другое название — ритмическая. Но из-за того, что были сложности с созданием отдельной федерации, наш вид спорта изначально присоединили к художественной, поскольку многие атрибуты — ковер, форма спортсменов, отдельные предметы — были схожими.

— Вот, кстати, вопрос по предметам. Их у девушек пять, правда, на соревнованиях ежегодно разыгрывают медали по четырем предметам. И один вынужден, что называется, ждать своей очереди. Как обстоят дела у вас?

— У нас четыре предмета и, по сравнению с художественной гимнастикой, нет упражнений с мячом и лентой. Есть скакалка, булавы, хотя они совсем не такие, как у девушек. Наши булавы короче, массивнее по весу. Напоминают цирковые, которые используют эквилибристы на манеже, жонглируя ими, допустим, верхом на лошади. Плюс у нас есть гимнастическая палка, в этом плане упражнения с нею схожи с боевыми единоборствами. И гимнастические кольца небольшого размера, также более массивные, чем обручи у девушек, — они вообще не имеют ничего общего с теми, которые применяются в классической художественной гимнастике. У нас на соревнованиях разрешено выступать по трем предметам.

Упражнения без предмета. предоставлено Булатом Сунгатуллиным

«У меня были все условия для развития, а именно тренировочный процесс буквально в любое время»

Возвращаясь к возобновлению карьеры. Мне пообещали все условия для развития, а именно тренировочный процесс буквально в любое время. По желанию в режиме с открытия Центра гимнастики в 9 утра и до закрытия в 9 вечера. Плюс командирование в поездки. Чтобы не сталкиваться с предрассудками, мужскую художественную гимнастику в нашей стране называют «ритмической», хотя документально этот вид спорта зарегистрирован как отделение Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Я застал тот период, когда история и специфика мужской художественной гимнастики находились в процессе изучения. Существуют два направления мужской художественной гимнастики: японское и испанское. Ни первое, ни второе пока не входят в программу Олимпийских игр. В японском направлении есть собственные правила, упражнения, стиль. Испанское, появившееся в нулевых, больше похоже на женскую художественную гимнастику. В России развивают японское направление, поскольку оно достигло высочайшего уровня развития.

Изначально все тренеры, постановщики, были женщинами, пришедшими из художественной гимнастики. И только с моим поколением в наш вид спорта пришли мужчины, уже прошедшие свой путь в спорте, которые могут задавать правильное развитие. Это красиво, сложно, мужественно: там нет женской пластики, но есть мужская эстетика и движения, похожие на элементы из боевых искусств. Что ни говори, но женщина-тренер из классической художественной гимнастики никогда не сможет дать акробатику, необходимую для успешного выступления в нашем виде спорта, поскольку у нас она взята из спортивной гимнастики: все эти сальто, бланжи, винты. По сути, мужская художественная гимнастика — это аналог спортивной гимнастики, дополненной предметами. Поэтому на начальном этапе развития программы у нас ставили дуэты — тренер из спортивной гимнастики, который отвечал за акробатику, и тренер по художественной гимнастике, в чьем ведении находилась работа с предметами. Сейчас в тренерский цех приходят люди, которые могут совмещать это обучение и давать мужскую ритмическую гимнастику в чистом, дистиллированном виде.

— Вольные упражнения в спортивной гимнастике выполняют под музыкальное сопровождение. Пока не слышно скандалов по поводу авторских прав, но в фигурном катании они уже случались у российских спортсменов, которым отказывали в праве использования музыки в программах. Как обстоят дела у вас?

— Про скандалы я пока ничего не слышал, но могу рассказать, как обстоят дела с полным циклом программы, куда включается и сопровождающая музыка. Каждый раз при подготовке к соревнованиям мы собираем пакет необходимых документов, одним из которых является музыкальная форма. В этой музыкальной форме указывается лейбл используемого трека.

Упражнения с обручами. предоставлено Булатом Сунгатуллиным

«Татарстан всегда соперничал с Петрозаводском, там сильная школа»

— Какие регионы успешно развивают мужскую художественную гимнастику наряду с Татарстаном? В республике у нас и вы, и Тимур Гизатуллин, и Данил Цветков.

— Татарстан всегда соперничал с Петрозаводском. Там сильная школа, с лидером Глебом Галковским, который был моим постоянным соперником. После получения травм у него наступил спад, мешавший полностью раскрыться.

Но как школа мы входили в число лидеров. Наверное, благодаря благоприятным условиям для развития нашего вида спорта. Я имею в виду то, что я как действующий спортсмен в момент занятий спортом ни в чем не нуждался. Сейчас ситуация изменилась. Ты должен заплатить за ковер и возможность тренироваться на нем. Это произошло со сменой руководства в Центре гимнастики. В итоге школа Юлии Барсуковой, приносившая результат на федеральном уровне, как в мужской, так и в женской части, была закрыта.

— С женской художественной гимнастикой поддерживаете отношения?

— Конечно, например, на недавнем финале Кубка России в Казани был задействован в качестве человека, который ставит музыку под композиции спортсменок на ковре. Проще говоря, звуковик.

— В ближайшем будущем россиянки должны будут вернуться на международные соревнования. Так как художественная гимнастика — вид спорта субъективный, только профессионалы могут оценить: останутся ли наши девушки конкурентоспособны в этом виде спорта?

— Я считаю, что таких лидеров, какими были сестры Аверины, когда нас отстраняли от международного спорта, у нас в сборной сейчас нет. Соответственно, прервалась вся линейка звездных гимнасток, которые ранее обеспечивали гегемонию России на международной арене, начиная с Евгении Канаевой, которую я лично застал на ковре и запомнил. В нынешнем составе я не могу назвать конкретную гимнастку, которая способна представлять Россию на таком же высоком уровне. То, что мы видим на уровне чемпионатов и Кубков России, — это круто, но когда начинаешь сравнивать с уровнем чемпионатов мира и Европы, на которых мы не выступали, то поначалу нам не следует ждать высоких результатов.

Наши гимнасты выглядят мощнее и тяжелее, чем японцы. предоставлено Булатом Сунгатуллиным

«В нашем виде спорта можно быстро дорасти до уровня чемпионатов страны»

— Как обстоят дела с набором детей в мужскую художественную гимнастику?

— Сейчас делаем упор на малышей, приглашая их в развивающую гимнастику, для того чтобы потом ориентироваться на тех, кто захочет остаться и расти в спорте.

— Наверняка заинтересовать их на первоначальном этапе можно слабой конкуренцией, что ведет за собой быстрое попадание в различные сборные, поездки по другим городам и странам.

— Именно. Если честно, также дела обстоят на взрослом уровне, когда можно быстро дорасти до уровня чемпионатов страны, что сложнее сделать в популярных видах спорта с высоким уровнем конкуренции. У нас и на международном уровне наиболее высокую степень мастерства демонстрируют японцы, но лично убедиться в этом мне не довелось. Дебютировать на чемпионате мира, который проходил в Японии, мне уже не пришлось, хотя наставник сборной нашей страны Александр Буклов выступал на чемпионатах мира довольно успешно, будучи трехкратным чемпионом мира. Могу только оценить визуально, что наши ребята выглядят мощнее и тяжелее, чем японцы, уровень работы с предметом мне представляется более высоким. Но при этом у японцев такие акробатические связки, что дух захватывает. При этом за ними тянутся представители Юго-Восточной Азии, того же Китая, Кореи. Затем они уезжают в США, чтобы по окончании спортивной карьеры работать в Цирке дю Солей.