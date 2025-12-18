Новости промышленности

Промышленность

Великобритания внесла в санкционный список «Татнефть»

14:53, 18.12.2025

Всего были введены ограничительные меры против 24 физических и юридических лиц

Фото: взято с сайта wikimedia.org/MiklMS

Великобритания внесла в санкционный список российские нефтяные компании «Татнефть» и «Русснефть», а также ряд других организаций. Всего были введены ограничительные меры против 24 физических и юридических лиц, включая эмиратскую компанию Saphira Energy и трейдеров Redwood Global Supply и Tejarinaft.

Одновременно Евросоюз объявил о введении новых ограничений, направленных против российского судоходства. Под санкции попало дополнительно 41 судно из состава российского теневого флота.

Ранее, в октябре текущего года, ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских мер, в рамках которого были усилены запреты на сотрудничество с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть», введены дополнительные ограничения в отношении банков и цифровых активов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Европарламент принял законопроект о поэтапном прекращении импорта российского газа.

Дмитрий Зайцев

ПромышленностьНефтехимия Татарстан

