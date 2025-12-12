Правительство продлило ограничения на ввоз семян из недружественных стран до конца 2026 года

При этом ввоз семян из недружественных стран допускается в пределах установленных правительством квот

Фото: Олег Тихонов

Правительство продлило действие ограничений на ввоз в страну отдельных видов семян из недружественных государств — мера будет действовать до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Ограничения распространяются на семена ряда сельскохозяйственных культур: картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. При этом ввоз семян из недружественных стран допускается в пределах установленных правительством квот. Их общий объем на очередной период определен в 15 тыс. тонн. Такую цифру рассчитал Минсельхоз, учитывая текущие потребности российских семеноводов, а также баланс внутреннего производства, импорта и экспорта семян.

Мера продолжает линию, начатую в январе 2024 года, когда правительство впервые ввело временные ограничения на импорт отдельных видов семян. Тогда квота была установлена на уровне 33,1 тыс. тонн, а действие ограничений распространялось до конца того же года. Позднее режим квотирования продлили до конца 2025 года.

По словам вице‑премьера Дмитрия Патрушева, озвученным в октябре текущего года, к итогам 2025 года этот показатель приблизится к 70 %. Для сравнения: в 2022 году уровень самообеспеченности составлял 60%.



Рената Валеева