От газовых турбин — к криогенным технологиям
Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», посвященное инновациям в нефтегазохимии
Технологии на базе газодинамики придут на смену традиционным
Электрогенераторы, электротранспорт и микроэлектроника станут определять технологический уклад в будущем. О том, как меняются технологии по выработке альтернативной энергии, рассказали сегодня авторитетные российские ученые на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Мероприятие провел раис Татарстана Рустам Минниханов.
На встрече были представлены перспективные проекты, связанные с развитием нефтехимии и химии. Они оценивались с точки зрения востребованности при переходе в новый технологический уклад.
— В условиях текущего мирового кризиса специалисты все активнее обсуждают грядущий технологический уклад и его роль в решении насущных глобальных проблем. Что же представляет собой современный технологический уклад? — такой вопрос поставил в своем выступлении доктор технических наук, профессор Российского технологического университета МИРЭА Олег Федосеев.
Спикер полагает, что на смену традиционным технологиям, основанным на преобразовании механической энергии, придут технологии на базе газодинамики.
— Мы привыкли к газовым турбинам, двигателям внутреннего сгорания и компрессорам. Все они работают по схожему принципу: пропускают воздух через себя. Законы классической газодинамики столетиями служили основой для описания физических циклов и создания этих машин, формируя технологический фундамент нашего общества, — рассказал он.
Однако это не единственный путь развития получения энергии. «Существует альтернатива: вместо того чтобы пропускать газ через аппараты, его можно удерживать в замкнутых объемах. Там, путем подвода энергии, можно создавать искусственные волны. Эти волны, в свою очередь, могут выполнять необходимые для практических приложений задачи, — пояснил Олег Федосеев. — Например, они могут преобразовываться в механическую энергию, использоваться для создания криогенных холодильников (например, для сжижения природного газа) или служить основой для электрогенераторов».
«Это открывает новые горизонты и перспективы»
Создание таких машин стало возможным благодаря прогрессу в термодинамике и газодинамике. Последняя была расширена с описания стационарных процессов (прохождение воздуха через аппарат) до анализа колебательных процессов, что принесло значительные результаты.
— Это открывает новые горизонты и перспективы, позволив улучшить ключевые машины, на которых базируется технологический фундамент общества, по множеству параметров, — уверен докладчик.
Член-корреспондент РАН Максим Федоров презентовал доклад по использованию в нефтехимической промышленности искусственного интеллекта. Генеральный директор АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» (АО «НПО ГИПО») Сергей Косковский представил систему видео-и тепловизионного мониторинга и аналитики СВТМА, входящую в приоритетные проекты микроэлектроники.
Генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин вынес на рассмотрение и утверждение перечень углеводородного сырья и нефтехимической продукции, поставляемых предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2026 год, сообщила пресс-служба раиса РТ.
Перечень видов углеводородного сырья и нефтехимической продукции подготовлен по заявкам от предприятий нефтегазохимического комплекса, поступившим в ТНХИ-Х. Схема внутриреспубликанской кооперации разработана для создания благоприятных условий развития малого предпринимательства в нефтехимическом комплексе республики. Она ежегодно утверждается советом директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», функционирует с 1999 года и уже подтвердила свою эффективность.
