«Они создавали современный Татарстан»: в Казани презентован спецпроект ТПП РТ

Четкая организация работы, трудолюбие татарстанцев и преемственность власти — составляющие секрета экономического успеха республики

Фото: Динар Фатыхов

Уникальный издательский проект Союза «Торгово-промышленная палата РТ» — книга «Они создавали современный Татарстан» была презентована в Казани. Составителями проекта, охватившего период с 1960 года по наши дни, выступили председатель ТПП РТ Шамиль Агеев, Александр Лаврентьев и Елена Файзрахманова. Подробности — в материале «Реального времени».

Шамиль Агеев: «Люди такого уровня заслуживают, чтобы о них больше знали»

В конгресс-зале Союза «Торгово-промышленная палата РТ» в день презентации не осталось свободных мест. Собрались десятки человек: руководители крупного бизнеса, студенты, журналисты.

В конгресс-зале ТПП РТ в день презентации книги — не было свободных мест. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В числе специальных приглашенных гостей — президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, руководитель АИР Талия Минуллина, вице-премьер, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, депутаты разных уровней. В президиуме — одни из главных героев издания: пятеро татарстанских Героев Социалистического Труда, председатель совета Союза «Торгово-промышленная палата РТ» — генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин и председатель Союза ТПП РТ Шамиль Агеев. Он-то и является инициатором появления на свет уникального издания.

Сразу 5 Героев Соцтруда вошли в президиум на торжестве. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Мы проводили мероприятие, посвященное Евгению Примакову (советский и российский политический и государственный деятель, экс-председатель Правительства РФ, экс-глава МИД РФ, — прим. ред.), и родилась идея выпустить особую книгу. Слишком мало внимания уделяется сегодня руководителям регионов и настоящим труженикам — героям. Мне довелось с этими людьми работать. И с руководителями нашей республики, начиная с Фикрята Табеева, возглавлявшего Татарию с 1960 по 1979 год, со сменившим его Рашидом Мусиным, с Гумером Усмановым, Минтимером Шаймиевым и, разумеется, Рустамом Миннихановым. Мое мнение: люди такого уровня заслуживают того, чтобы о них больше знали, чтобы больше ценили их напряженную и ответственную работу, — рассказал в интервью журналисту «Реального времени» об истории появления идеи о создании книги Шамиль Агеев.

Свой экземпляр книги достался каждому приглашенному на презентацию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Многое, если не все, в экономике, в развитии социальных направлений, повышении качества и уровня жизни населения, зависит именно от руководителей — уверен Шамиль Агеев. Преемственность власти, опирающаяся на высоквалифицированные местные кадры, — тот самый ключ, благодаря которому Татарстан уже десятилетия поступательно и планомерно обеспечивает развитие. А книга «Они создавали современный Татарстан» — дань уважения тем, чьим титаническим трудом и была создана основа, на которой сегодня строится процветание республики.

«Сложности были всегда»

«В этой книге мы знакомим вас с теми, кто создавал современный Татарстан. Здесь отражена деятельность людей, которые внесли достойный вклад в экономику республики, в развитие социальной сферы, культуры… Это люди, которые работали в различных отраслях промышленности и экономики многообразного Татарстана. Нам, жителям Татарстана, повезло, что во главе нашей республики всегда были люди знаковые, значимые. Люди, которые практически определяли направление развития огромного региона, в котором нам посчастливилось жить. Оценка деятельности любого руководителя — это результаты, которые мы видим по прошествии определенного времени, большинство из них отражено в книге», — этими словами открывается издание.

Первая часть книги посвящена руководителям республики в период с 1960 года по наши дни. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И первая часть книги посвящена тем, кто стоял у руля Татарстана в исторически значимые, сложные моменты: активное развитие нефтедобычи, становление нефтехимической отрасли в регионе, строительство новых и развитие действующих промышленных гигантов, ввод в эксплуатацию объектов большой энергетики, развитие образования и науки, создание условий для комфортного проживания растущего населения региона…

Шамиль Агеев: «Сложности были всегда, но они неизменно решались». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Всегда были определенные сложности. Но они неизменно решались с помощью четкой организации работы, с опорой на профессионализм трудящихся. Среди татарстанцев немало тех, кто был удостоен звания Герой Социалистического Труда. Может быть, мы смогли собрать в этой книге не всех, кто получил это звание в тот период, — первым, перелистывая страницы книги, взял слово Шамиль Агеев.

Один из специальных гостей торжества: Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

За всю историю вручения награды этой чести были удостоены 195 наших земляков. Им посвящена немалая часть специального издания. Сегодня в республике их осталось всего 17… Пятеро Героев Социалистического Труда приехали на торжество лично. В их числе Геннадий Баштанюк — новатор советского производства, слесарь-ремонтник, профсоюзный и партийный деятель, Любовь Смирнова — аппаратчик высшей категории, непосредственно принимавшая участие в строительстве и развитии нефтехимического гиганта «Казаньоргсинтез», как и ее подруга Гульсина Зантимирова. Более полувека отдал авиастроению казанец Николай Фролов, а Герой Соцтруда Стэлла Габдрахманова свою жизнь посвятила учительскому делу.

Новейшая история

В 1990 году, в самый разгар перестроечных преобразований, у руля республики встал Минтимер Шаймиев. Новейшей истории республики, судьбоносным решениям первого президента Татарстана, тому, как удалось не только не растерять, но и преумножить наследие, переданное предшественниками, в книге также уделено пристальное внимание. Как и тому, что сам Минтимер Шарипович смог передать уже своему преемнику — нынешнему раису республики Рустаму Минниханову.

Часть книги посвящена бюджетообразующим организациям и компаниям республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Часть книги посвящена организациям и компаниям, становление и активное развитие которых происходило уже в период руководства Рустама Нургалиевича. Это и Академия наук, и «Татнефтехиминвест-холдинг», и казанские вертолетный и авиационный заводы, «Позис», «Нэфис», «Мелита», Особая экономическая зона, технопарк «Идея» и др., — отмечает Шамиль Агеев.

Рафинат Яруллин: «Мы построили прекрасные нефтехимические и прекрасные нефтеперерабатывающие заводы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рафинат Яруллин особо сконцентрировал внимание на профильном для себя направлении:

— Мы построили прекрасные нефтехимические и прекрасные нефтеперерабатывающие заводы, мы можем гордиться тем, что у нас лучшие бензин и дизельное топливо. Мы к этому тоже приложили в свое время усилия. 48 вариантов технологий у нас было. Мы выбрали два. Сегодня у нас два прекрасных завода: ТАИФ-НК и ТАНЭКО, которые делают прекрасную продукцию. Нефтепереработка, конечно, это бензин и дизельное топливо, но нефтепереработка — это еще и сырье для нефтехимической промышленности. В области нефтехимии есть много задач, над которым еще нам предстоит серьезно поработать. Со времен СССР позиции отрасли были несколько утеряны, и сейчас стоит задача вновь вернуть себе лидерство, — подчеркнул он.

Талия Минуллина: «Вы заложили эту базу»

Как отметила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина, то, что в книге нашлось место для возглавляемого ею агентства, она сама расценивает как аванс. Она уверила, что АИР сделает все для того, чтобы это доверие было полностью оправдано.

Талия Минуллина — ветеранам: «Вы заложили эту базу, опираясь на которую мы дальше идем вперед». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

А между тем с участием агентства уже сделано немало:

— Я и мои коллеги перемещаемся по всему миру. И куда бы мы ни приезжали, о Татарстане везде отзываются положительно. Почему? Как это достигнуто? Причем по всем отраслям и направлениям. Это — сбалансированный, гармоничный, системный подход к развитию территорий, который заложили вы — те люди, которые сегодня здесь. Вы заложили эту базу, опираясь на которую мы дальше идем вперед. В прошлом году впервые ВРП Татарстана составил 5,2 трлн рублей, и почти в 2 раза за 5 лет выросла по республике среднемесячная начисленная заработная плата. У нас в республике рекордно низкий уровень безработицы! Все удивляются. 1,8 в среднем по республике. А если посмотреть отдельные районы, то там и 0,14%, 0,16% — полная занятость! Потому что наш экономический рост даже опережает возможности рынка труда, — подчеркнула она. И добавила: — На РТ приходится 3% ВВП страны. Рост промышленного производства, несмотря на санкции, — 105%. Рекордные 1,4 трлн рублей по итогам 2024 года составили инвестиции в республику. Плюс развитое сельское хозяйство. Активно развивается цифровизация, искусственный интеллект…

В республике реализуются масштабные социальные программы. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Республика проводит события мирового масштаба. В политике, экономике, культуре, спорте. В Татарстане реализуются масштабные социальные программы, подобных которым нередко нет больше ни в одном регионе страны: «Наш двор», «Парки и скверы» и многие другие. Создаются новые пространства для детей и взрослых: молодежный парк «Урам», один из крупнейших в России детских парков «Елмай». Растут продолжительность жизни и удовлетворенность качеством этой жизни, снижается смертность, в том числе за 5 лет почти на 50% сократилась детская смертность.

Олег Коробченко — ветеранам: «То, что создали вы, вы передали нам, а мы, преумножив, должны точно так же передать это следующим поколениям». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Республика привлекательна и для туризма, и для трудовой миграции. В Татарстан приезжают учиться не только со всей страны, но и из-за рубежа. И просто влюбляются в эту землю. А влюбившись, решают остаться и быть полезными. О встрече с молодыми предпринимателями, состоявшейся буквально перед торжеством в ТПП, рассказал вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко:

— Молодежь меня спросила: что самое главное? Главное — преемственность поколений. Чтобы цикл жизненный не нарушался. То, что создали вы, вы передали нам, а мы, преумножив, должны точно так же передать это следующим поколениям.

Олег Коробченко подчеркнул, что нынешнему поколению точно будет что передать преемникам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нынешнему поколению точно будет что передать в наследство:

— За последние 4 года с момента окончания пандемии Татарстан увеличил производство продукции и ее реализации ровно в 2 раза. На этот год мы планируем достичь ВРП около 6 трлн рублей произведенной у нас в республике и отгруженной продукции. Это колоссальный рост. И это благодаря тому, что у нас есть такие огромные промышленные флагманы. И это благодаря вам, тем людям, которые с послевоенных времен создавал нашу промышленность, тем, кто сохранил ее и преумножил к настоящему дню, — подчеркнул Олег Коробченко.

Общее фото участников презентации книги «Они создавали современный Татарстан». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Каждый приглашенный на церемонию презентации книги ушел с нее не с пустыми руками. Авторский экземпляр издания напомнит не только об этом событии, но и о ключевых моментах истории республики за последние 65 лет. А также о людях, которые создавали современный Татарстан — сильный, успешный, привлекательный для труда и жизни.