АвтоВАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с 2026 года

Изначально предполагалось, что четырехдневный график может сохраняться до конца марта 2026 года

Фото: Максим Платонов

АвтоВАЗ анонсировал возвращение к пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года. Соответствующий приказ подписал президент компании Максим Соколов, о чем сообщил официальный телеграм‑канал предприятия.

Решение о смене режима работы принято на фоне непростых условий на российском авторынке. С конца сентября 2025 года завод перешел на четырехдневную рабочую неделю из‑за снижения спроса. Изначально предполагалось, что такой график может сохраняться до конца марта 2026 года.

По данным агентства «Автостат», за январь — ноябрь 2025 года продажи легковых автомобилей Lada в России сократились на 25,3% — до 298,4 тысячи единиц. Одновременно доля бренда на рынке снизилась с 27,6% в 2024 году до 25,1% в текущем.

В ответ на изменение рыночной динамики АвтоВАЗ скорректировал производственные планы. Если изначально компания планировала выпустить 500 тысяч автомобилей, то к 2025 году целевой показатель был пересмотрен до уровня «300 тысяч плюс‑минус 10 тысяч». При этом продажи на внутреннем рынке, как ожидается, составят 350 тысяч машин. Экспортные поставки, по словам Максима Соколова, достигнут порядка 20 тысяч единиц.



Рената Валеева