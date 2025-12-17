Турецкая компания планирует разместить производство автокомпонентов в Набережных Челнах

Представитель холдинга обозначил потребность в земельном участке площадью от одного гектара с возможностью последующего расширения

Сегодня состоялись переговоры между мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым и российским представительством турецкой компании — поставщиком комплектующих для автомобильной промышленности. Предприятие, входящее в крупный холдинг, выразило заинтересованность в размещении производственных площадей на территории города, сообщает администрация Челнов.

Глава холдинга подчеркнул привлекательность Татарстана как стабильной площадки для развития бизнеса. Он обозначил потребность в земельном участке площадью от одного гектара с возможностью последующего расширения.

Кроме того, руководитель компании допустил перспективу диверсификации бизнеса и выхода в другие сферы деятельности. Мэр города Наиль Магдеев пообещал в ближайшее время предоставить потенциальному инвестору варианты земельных участков, в том числе в промышленных парках города.

После оформления статуса резидента ТОР «Набережные Челны» проект будет вынесен на рассмотрение инвестиционного совета республики при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова. Планируемое инвестиционное сотрудничество соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Наталья Жирнова